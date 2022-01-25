نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم استخدامات كريم بانثينول وهل كريم بانثينول يفتح البشرة بدون أثار جانبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر كريم بانثينول من افضل واهم الكريمات التي لها استخدامات كثيرة ومتعددة فيوجد الكثير من انواع الكريمات الهامة التي يتم استخدامها لتفتيح البشرة ويوجد ايضا ماركات متنوعة ومختلفة من الكريمات وهي متوفرة في الصيدليات وايضا في الأسواق، سوف تجدها بكثرة وبكل سهولة ويمكنك معرفة استخدامات كل نوع من انواع الكريمات.

يوجد انواع من الكريمات يتم استخدامها للتخلص والوقاية من ظهور التجاعيد في بشرتك وكريمات يتم استخدامها اذا كنت تعاني من ظهور حب الشباب أو ظهور البقع او اي مشكلة من المشاكل التي تواجهها بشرتك مثل الهالات السوداء التي تظهر تحت العين والرؤوس السوداء التي تظهر في البشرة والأنف سوف تتخلص منها.

معلومات هامة عن كريم بانثينول

يعتبر كريم بانثينول نوع من انواع الكريمات التي يتم استخدامها بكل امان وثقة لانه لا يحتوي على اي مواد كيميائية ولا يسبب أي أضرار لبشرتك أو جسمك، كريم بانثينول له الكثير والعديد من الاستخدامات والفوائد لبشرتك وايضا جسمك واهم ما يميزه هو أنه يمكنك استخدامه بطريقة طبيعية وصحية بدون أن تتعرض لأي نوع من أنواع الضرر، هو كريم قوي وسحري تستطيع أن تستخدمه لتبييض البشرة والجسم، يحتوي كريم بانثينول على مجموعة من المكونات الطبيعية والهامة والمفيدة للبشرة ويمكنك أن تقوم بمزجه مع بعض المكونات الطبيعية المتواجدة في كل بيت.

مكونات عمل وصفة باستخدام كريم بانثينول

كل امرأة تحب أن تكون بشرتها صافية ونقية وجميلة وسنتعرف على أفضل خلطة من خلطات البشرة واهم مكوناتها

سوف نحتاج ملعقة كبيرة بانثينول.

كبسولة فيتامين اي.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة زيت زيتون تكون كبيرة.

ملعقة زيت جونسون تكون كبيرة.

طريقة عمل وصفة تبييض الجسم باستخدام بانثينول