نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة فورية لتفتيح البشرة في المنزل بمكونات بسيطة هتخلي بشرتك تنير من البياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث العديد من النساء عن وصفة فورية لتفتيح البشرة، وتلك الوصفة يجب أن تكون فعالة للغاية وسهلة التحضير، وهذا بسبب أن العناية بالبشرة شيء ضروري على كل سيدة تحافظ على جمالها، والعناية بها ليس بالأمر الصعب، بل أن البعض منهم يحبها كأنها هواية، وإن كنتي تبحثين عن وصفة فورية لتفتيح البشرة تابع هذا المقال.

وصفة فورية لتفتيح البشرة في المنزل

يعد الشوفان واحد من العناصر التي تضمن نمو خلايا جديدة للبشرة، ومن أجل هذا واحد من أفضل العناصر الطبيعية للعناية بالبشرة، وهذا ما يجعل وصفته هي وصفة فورية لتفتيح البشرة، لأنه يعمل على جعل البشرة فاتحة للغاية، وتتمثل مكونات وطريقة تحضير تلك البشرة في النقاط التالية:

مكونات وصفة الشوفان

مكونات وصفة الشوفان سهلة للغاية وبسيطة، ولها العديد من الطرق المميزة والتي تمتاز بالقدرة على جلب الأشياء بسهولة، وتتمثل تلك المكونات البسيطة في النقاط التالية:

مقدار بسيط من الكركم.

عدة قطرات من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان.

خطوات تحضير وصفة الشوفان

طريقة استعمال وصفة الشوفان سهلة للغاية، ولا تحتاج تلك الخطوات إلا لبعض الطرق التي لا تستغرق إلا دقائق معدودة، وتتمثل تلك الخطوات في النقاط التالية:

ندمج المكونات مع بعضها البعض، وذلك حتى تتكون عجينة سميكة الشكل.

نقوم بوضع الوصفة على الوجه، وننتظر حتى تجف.

نغسل الوجه بالماء.

نقوم بتكرار تلك الخطوات مرة على الأقل، وهذا بصورة يومية.

وصفة اليقطين للبشرة

يمتلك اليقطين عناصر طبيعية كثيرة، وعناصر كيميائية مضادة للأكسدة والأحماض القلوية، ويحتوي اليقطين على الكثير من فيتامينات A و Cg، وبسبب هذا يطلق عليه وصفة فورية لتفتيح البشرة، وتتمثل مكوناته وطريقة تحضيره في النقاط التالية:

مكونات وصفة اليقطين

تتمثل المكونات التي تخص وصفة اليقطين في النقاط التالية:

نصف ملعقة صغيرة من العسل.

نصف ملعقة صغيرة من الحليب.

معلقتين شاي من مهروس اليقطين.

طريقة تحضير وصفة اليقطين

لتحضير وصفة اليقطين نقوم ببعض الخطوات البسيطة للغاية، والتي لا تحتاج إلى كثير من المجهود، وتتمثل طريقة التحضير في النقاط التالية: