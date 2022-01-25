نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم النشا والليمون للتفتيح الفوري للبشرة والمناطق الغامقة بالجسم من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم النشا والليمون من المواد التي نستخدمها بشكل يومي في المطبخ، حيث يساعد النشا على تكثيف الصلصات بأنواعها، كما يضاف إلى الكثير م الحلويات، أما الليمون فيدخل في أي وصفة يتم تحضيرها في المطبخ مهما كانت بسيطة، لذلك يتواجد هذين المكونين في المنزل بصفة مستمرة، لذلك يمكن خلطهم سوياً والاستفادة منهم في تفتيح البشرة، حيث أن النشا يعمل على تخليص البشرة من الجلد الميت، كما يعمل الليمون على توحيد لون البشرة وتخليصها من البقع وذلك بسب وجود الفينتامينات فيه بنسبة كبيرة.

كريم النشا والليمون للتفتيح الفوري للبشرة

في الطريقة الأولى يتم خلط ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من الكركم البودرة وملعقة كبيرة من ماء الورد، يتم توزيع الخليط على الوجه والرقبة ويٌترك لمدة ربع ساعة، وبعد ذلك نغسل البشرة بالماء البارد ثم نجفف الوجه ونرطبه جيداً، يتم تكرار هذا الخليط مرة واحدة في الأسبوع.

طريقة عمل كريم النشا والليمون

كما يمكن الاستفادة من النشا والليمون سوياً بطريقة أخرى لتفتيح البشرة، حيث يتم خلط ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من صودا الخبز ملعقة كبيرة من الكركم البودرة، وبعدها نضيف ربع كوب من عصير الليمون وملعقة كبيرة من ماء الورد ونخلط جيداً، نوزع الخليط على كامل الوجه والرقبة ونتركه لمدة عشر دقائق ثم نغسل البشرة بالماء البارد ثم نجففها ونرطبها جيداً، نكرر هذا الخليط مرة واحدة كل أسبوع.

ماسك النشا والليمون لشد البشرة

كذلك يمكن عمل خليط اخر فعال لتفتيح البشرة وذلك عن طريق خلط ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة كبيرة من الحليب البودرة وملعقة كبيرة من ماء الورد، يتم توزيع الخليط على الوجه ونتركه حتى يجف بشكل كامل، وبعد ذلك نغسل البشرة جيداً ونرطبها، نكرر هذا الخليط مرة أو مرتين في الأسبوع.

يمكن الاستفادة من الليمون والنشا في ترطيب البشرة وخاصة الجافة، ويتم ذلك عن طريق خلط ملعقة كبيرة من النشا مع عصير نصف حبة كبيرة من الليمون وبياض حبة من البيض.