نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة التخلص من الشيب في يومين بمكون ميخطرش علي بالك بدون أي مواد كيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أفضل الحلول الطبيعية لإخفاء الشيب والتخلص منه هو استخدام الحناء، التي تقتصر فائدتها على تلوين الشعر فقط، بل تعطي الحناء الشعر قوة كبيرة ولمعان وتمنع تساقطه، كما تقضب على أي بكتريا أو فطريات مسببة للقشرة، لذلك لا داعي للتردد أبداً من استخدامها كحل فعال لتغطية الشعر الأبيض.

مكونات إعداد خلطة التخلص من الشيب

نحتاج إلى ملعقة كبيرة من أوراق الشاي الأسود ونصف كوب كبير من مسحوق الحناء وملعقة كبيرة من عصير الليمون، يتم وضع الحناء في كوب من الماء لمدة لا تقل عن ثمان ساعات، نغلي الشاي في كوب من الماء ثم نصفيه ونتركه يبرد ثم نضيفه إلى الحناء، نضيف عصير الليمون إلى الخليط السابق ثم نخلط جيداً حتى نحصل على خليط متجانس، نوزع الخليط على الشعر ثم نغطيه ونتركه لمدة لا تقل عن ساعة، ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الطبي، يتم تكرير هذه الطريقة مرة واحدة كل أسبوع.

القضاء على الشيب بالحناء

نحتاج إلى ربع كوب من الحناء منقوع في نصف كوب من الماء لمدة ثمان ساعات أو لليلة كاملة، بعد ذلك نهرس حبة متوسطة من الموز ونضيفها إلى معجون الحناء ونخلط جيداً حتى نحصل على خليط متجانس، نوزع الخليط على الشعر ونتركه لمدة ربع ساعة ثم نقوم بغسله بالماء الفاتر والشامبو الطبي، نكرر هذه الطريقة مرة واحدة في الأسبوع.

بملعقة حناء تخلصي من الشعر الأبيض

نحتاج إلى نصف كوب من الحناء نضيف له كوب من القهوة السوداء ثم نخلطهم سويا حتى نحصل على خليط متجانس، نغطي الخليط ونتركه جانبا لمدة لا تقل عن ساعتين، نوزع الخليط على الشعر ونتركه لمدة ثلاث ساعات ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الطبي، نكرر هذه الطريقة مرتين في الشهر.

طريقة إعداد خلطة التخلص من الشيب

نحضر ربع كوب من زيت جوز الهند ثم نرفعه على النار ونضيف له ملعقة كبيرة من أوراق الحناء، نترك الزيت على النار حتى يتغير لونه، ثم نرفعه من على النار ثم نتركه حتى يبرد.