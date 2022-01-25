خلطتي السحرية ضعيها علي الباذنجان المقلي هيبقي مقرمش ومش هيشرب نقطة زيت نهائياً

الباذنجان المقلي من الممكن أن تتم خطوة قليه بمنتهى السهولة ومن دون أن يكون هناك وقت طويل لإعدادها، وتكون تلك الطريقة التالية من الطرق المثالية والتي توفر أفضل نكهة للباذنجان المقلي وفي خلال وقت وجيز وبطريقة تكون صحية ومن دون الاستعمال لمزيد من الزيوت حيث تعتبر تلك الطريقة من الطرق الصحية والتي من خلالها نحصل على الباذنجان بحيث يكون محضر بطريقة القلي وبدون الحاجة للزيت الغزير حيث تعد تلك الوصفة من الوصفات المثالية لخضار الباذنجان والذي يعد أفضل نوعيات الخضراوات المستخدمة في عمل أفضل الوصفات ومنها تلك الوصفة الصحية المميزة، وفيما يأتي أهم مكوناتها وطريقة تحضيرها السريعة.

طريقة عمل الباذنجان المقلي

من الممكن أن نقوم بالتحضير لوصفة سريعة من خضار الباذنجان المقلي في أقل وقت ممكن حيث تعتبر وجبة من الباذنجان المقلي من أيسر الوجبات السريعة وأطيبها مذاقا والتي من خلالها بالإمكان عمل طبق مميز مشبع ولكن بطريقة طبيعية سهلة من الممكن الاعتماد عليها بكل البرامج الغذائية الصحية وتكون الطريقة أفضل كثيرا من الطرق المعتادة للقلي بالزيت الغزير، ومن خلال ما يلي أهم الطرق المتبعة للتحضير السريع للوصفة مع بيان مكونات وصفة الباذنجان المقلي بشكل صحي في تلك الطريقة نعتمد على بعض المكونات التي تعد من أهم المقادير البديلة عن القلي بالزيت الغزير ومن أهم تلك المكونات ما يلي:

شرائح من الخضار المشكل.

ملعقتان من زيت الزيتون.

ثوم مهروس.

ملح وفلفل.

ربع كوب من الدقيق.

ربع كوب من النشا.

طريقة التحضير

من الممكن أن نقوم بعمل الباذنجان المقلي ويكون ذلك من خلال الاتباع لخطوات بسيطة ومن الممكن أن يتم الاستعمال للمكونات السابقة مع الخلط الجيد لكل المكونات الجافة مع شرائح الباذنجان، ومع التبطين للباذنجان يوضع فوق ورق الزبدة، ويتم وضعه في صاج مناسب تتم التسوية بفرن البوتاجاز ومن المفضل أن تتم التسوية من خلال الاستعانة بالشواية، وبعد تماما التسوية واحمرار الباذنجان يتم إخراجه من الفرن كما أنه من الممكن أن يتم تقديمه مع السلطة الخضراء أو سلطة الطحينة وبالهنا والشفا.