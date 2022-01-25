طريقة عمل الكشري المصري على أصوله فى حله واحده ومعرفة أسرار أشهر المطاعم وسر الدقة

هناك العديد من الأكلات المصرية التي اشتهرت بها الدول العربية ومن اشهر الاكلات المصرية المميزة هي الكشري المصري، هذه الوجبة المميزة التي يأتي الملايين من جميع بلدان العالم بتناول هذه الوجبة، ولكن يعتقد البعض أن طريقة تحضير الكشري المصري من المنزل أمر صعب جداً لأنه يحتاج إلى خطوات كثيرة و مواد كثيرة في التحضير، ولكننا اليوم سنقدم لكم اسهل طريقة لتحضير الكشري المصري من المنزل بخطوات بسيطة جدًا.

مقادير الكشري المصري

الكشري المصري يحتاج مكونات كثيرة ولكنها غير مكلفة والمكونات هي:

ربع كيلو من المكرونة المقصوصة.

كوب من الشعرية.

ربع كيلو من المكرونة الاسباجيتي.

نصف كيلو من العدس بجبة.

فلفل أسود.

نصف كيلو من الأرز المصري.

2 حبة من البصل المقطع شرائح.

زيت نباتي.

ماء.

ملح.

مقادير صلصة الكشري المصري

معلقة كبيرة من الثوم المفروم.

لتر من عصير الطماطم.

3 معالق كبيرة من الخل.

زيت.

ربع ملعقة صغيرة من السكر.

كمون.

كزبرة جافة.

ملح.

فلفل أسود.

مقادير دقة الكشري المصري

2 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ربع كوب من عصير الليمون.

2 كوب من الماء.

ربع كوب خل

زيت نباتي.

كزبرة جافة.

كمون.

ملح.

مقادير شطة الكشري المصري

2 حبة من الفلفل الأحمر الحار.

حبة من الطماطم المكعبات.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من الشطة.

مقادير تقلية الكشري المصري

2 بصل جوليان.

3 معالق كبيرة من الدقيق.

زيت للقلي

طريقة تحضير الكشري المصري