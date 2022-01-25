نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكشري المصري على أصوله فى حله واحده ومعرفة أسرار أشهر المطاعم وسر الدقة في المقال التالي
هناك العديد من الأكلات المصرية التي اشتهرت بها الدول العربية ومن اشهر الاكلات المصرية المميزة هي الكشري المصري، هذه الوجبة المميزة التي يأتي الملايين من جميع بلدان العالم بتناول هذه الوجبة، ولكن يعتقد البعض أن طريقة تحضير الكشري المصري من المنزل أمر صعب جداً لأنه يحتاج إلى خطوات كثيرة و مواد كثيرة في التحضير، ولكننا اليوم سنقدم لكم اسهل طريقة لتحضير الكشري المصري من المنزل بخطوات بسيطة جدًا.
مقادير الكشري المصري
الكشري المصري يحتاج مكونات كثيرة ولكنها غير مكلفة والمكونات هي:
- ربع كيلو من المكرونة المقصوصة.
- كوب من الشعرية.
- ربع كيلو من المكرونة الاسباجيتي.
- نصف كيلو من العدس بجبة.
- فلفل أسود.
- نصف كيلو من الأرز المصري.
- 2 حبة من البصل المقطع شرائح.
- زيت نباتي.
- ماء.
- ملح.
مقادير صلصة الكشري المصري
- معلقة كبيرة من الثوم المفروم.
- لتر من عصير الطماطم.
- 3 معالق كبيرة من الخل.
- زيت.
- ربع ملعقة صغيرة من السكر.
- كمون.
- كزبرة جافة.
- ملح.
- فلفل أسود.
مقادير دقة الكشري المصري
- 2 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- 2 كوب من الماء.
- ربع كوب خل
- زيت نباتي.
- كزبرة جافة.
- كمون.
- ملح.
مقادير شطة الكشري المصري
- 2 حبة من الفلفل الأحمر الحار.
- حبة من الطماطم المكعبات.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- ملعقة كبيرة من الشطة.
مقادير تقلية الكشري المصري
- 2 بصل جوليان.
- 3 معالق كبيرة من الدقيق.
- زيت للقلي
طريقة تحضير الكشري المصري
- في البداية نقوم بنقع العدس بجبه في ماء لمدة نصف.
- نقوم أولاً بعمل التقلية نقوم بتوزيع الدقيق على البصل المقطع جوليان.
- بعد ذلك نقوم بوضع إناء على النار ونضيف بداخلة الزيت حتى يسخن ثم نضع البصل ونتركه حتى يتم تحميره ويصبح لونه ذهبي.
- نرفع البصل من الزيت ونضعه في طبق مناديل وترك في الهواء لكى يصبح مقرمش.
- في هذا الإناء نقوم بوضع الشعيرية حتى يتم تحميرها نضيف عليها العدس ونشوح الشعرية مع العدس.
- ثم نقوم بإضافة الأرز على العدس و الشعرية نقلبهم مع بعضهم ونضيف الملح والفلفل الأسود.
- بعد ذلك نقوم بوضع المكرونة المقصوصة و الاسباجتي على العدس والأرز ونوزعه على وجه الحله ولكن لا نخلطه مع العدس.
- نأتي بماء مغلي ونضيف عليهم ولكن لا تعم الماء بالمكرونة أي يبقي جزء منها لا يصله الماء.
- المعكرونة سيتم تسويتها من بخار الماء.
- نترك الأرز و الشعرية و الكرونة حتى تتشرب الماء.
- نهدئ النار قليلًا ثم نغطي عليها ونتركها حتى يتم تسوية كل المكونات.
- بعد ذلك نقوم بتحضير الدقة نقوم بوضع الثوم و الخل و الكمون و الملح والفلفل الأسود وعصير الليمون و الكزبرة ونخلط كافة هذه المكونات جيدًا.
- ثم نقوم بوضعة في زجاجة وتقدم مع الكشري.
- نحضر الآن الصلصة نضع في إناء على النار القليل من الزيت حتى يسخن ثم نضيف عليه الثوم حتى يأخذ لون.
- بعد ذلك نضيف عليها الكزبرة و عصير الليمون.
- نخلطهم قليلا على نار هادئة ثم نضيف عليهم صلصة الطماطم ونتركها حتى تتسبك.
- في الكبة نقوم بضرب الفلفل الأحمر و الطماطم و الشطة والقلقل من الزيت حتى يختلط.
- بعد ذلك نضعهم في طاسة كوب من صلصة الكشري التي تم تحضيرها نضيف عليها خليطة الشطة ونقلبه على نار هادئة لمدة 3 دقائق لكى تتسبك.
- الآن نقوم بتقديم الكشري نضع في طبق التقديم مغرفة من الأرز و العدس والشعرية و المكرونة ثم نوزع عليها القليل من الدقة و صلصة الكشري والشطة حسب الرغبة وعلى وجه الشكري نضيف البصل ويقدم للطعام بالصحه والهنا.
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