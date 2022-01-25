نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنجح وصفة منزلية للتخلص من شيب الشعر تماماً وإعادة اللون الأصلي لشعرك خلال ساعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أنجح وصفة منزلية للتخلص من شيب الشعر تماماً وإعادة اللون الأصلي لشعرك خلال ساعة، نقدم لكم اليوم وصفة فعالة مئة بالمئة للتخلص من شيب الشعر نهائياً من أول إستخدام، خلطة طبيعية بدون أي تدخل كيميائي يتم تحضيرها في 4 دقائق فقط ولها نتائج مذهلة في إزالة الشعر الأبيض ومكافحة الشيب المبكر. لتحضير تلك الوصفة نحتاج إلى أوراق الغار فهي تساعد الشعر على إسترجاع لونه الأصلي بشكل طبيعي تماماً، كما نحتاج إلى القهوة سريعة الذوبان فهي تعالج شيب الشعر وتخفي الشعر الأبيض وتمنع ظهوره من جديد، بالإضافة إلى الشاي الأسود فهو فعال للغاية في القضاء على شيب الشعر.

أنجح وصفة منزلية لعلاج الشيب البكر

تتكون الوصفة التي سوف نقوم بإعدادها اليوم من العناصر التالية:

ملعقة كبيرة من القرنفل.

3 ورقات غار.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

ضع مقدار القرنفل في وعاء معدني مناسب مع إضافة أوراق الغار والماء ثم ضع المكونات تغلي على النار لمدة 5 دقائق، بعد غلي المكونات جيداً يتغير لون الماء إلى اللون البني ثم اترك المُغلى يبرد تماماً وبعدها قم بتصفيته بإستخدام مصفاة، لنحصل على محلول بمستخلص القرنفل وأوراق الغار ثم نضف إليه القهوة سريعة الذوبان، وبعد ذلك اخلط حتى تذوب القهوة سريعة الذوبان بشكل جيد ثم احتفظ بهذا المحلول في بطرمان زجاجي.

يمكنك الاحتفاظ بهذا المحلول في الثلاجة فهذه الكمية تكفى لاستخدامين. ومنأجل الاستخدام ضع المحلول في قنينة رذاذ وقبل تطبيقه على الشعر دفئه قليلاً ثم رش هذا المحلول على فروة رأسك وخصلات شعرك جيداً، وذلك مع التركيز على خصلات الشيب بشعرك. بعد ذلك دلك فروة رأسك لمدة دقيقتين حتى يتغلغل المحلول في شعرك، ثم اتركه على شعرك لمدة ساعة ثم يغسل الشعر وستلاحظ الفرق من أول إستخدام، كرري إستخدام هذه الوصفة حتى يختفي الشعر الأبيض وشيب الشعر نهائياً.

إزالة الشيب والشعر الأبيض طبيعياً

وصفة أخرى لعلاج الشيب المبكر لا تقل أهمية عن الخلطة الأولى وتتكون من:

كيس من الشاي الأسود.

4 ورقات الغار.

كوب ماء ملعقة كبيرة.

من زيت جوز الهند.

ضع محتوى كيس الشاي الأسود في قدر مع إضافة ورقات الغار والماء ثم ضع المكونات تغلي على الموقد لمدة 10 دقائق، بعد ذلك قم بتصفيتها وإلى المحلول الناتج نضيف زيت جوز الهند ونخلط جيداً، دفئي المحلول قليلاً قبل إستخدامه ثم اسكبي المحلول على كامل شعرك واتركيه لمدة ساعتين ثم اغسليه، كرري إستخدام هذا المحلول مرة واحدة في الأسبوع ومن الإستخدام الأول سيبدأ شعرك باستعادة لونه الأصلي وسيختفي الشعر الرمادي تماماً دون أن يعود.