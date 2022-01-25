ألذ صوص شوكولاته للدهن والحلويات بسيط جدا وبدون تكلفة والطعم رهيب

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عمر شويل - جدة طريقة عمل صوص الشيكولاتة اللذيذ، يعد صوص الشيكولاتة من أهم المكونات لإعداد الحلويات، ومن المعروف أن صوص الشيكولاتة له مذاق مميز يجذب كل من يقوم بتناوله، وعلاوة على ذلك أصبح هناك صوص يتم بيعها جاهزة ولكن ليس مثل مذاق الصوص الذي يتم تحضيره في البيت، ولمعرفة طريقة تحضير صوص الشيكولاتة لابد اتباع الخطوات التالية لتحصلي على صوص شيكولاته لذيذ وغير مكلف مثل الجاهز هذا إلى جانب مذاقه الشهي والذي لا يُقاوم.

طريقة عمل صوص الشيكولاته اللذيذ

يمكنك معرفة التفاصيل الخاصة بطريقة عمل صوص الشيكولاتة اللذيذ من خلال الآتي، واستخدامه في تغطية الكيك والحلويات كما تحبين:

المكونات

10 ملاعق كبيرة من الكاكاو البودرة.

3 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

نصف قالب من الزبدة أي 50 جرام.

4 ملاعق كبيرة من السكر البودرة.

نصف كوب من الماء.

طريقة تحضير صوص الشيكولاتة بالمنزل

تبحث السيدات الذين ترغب باستمرار أعداد الحلويات عن طريقة تحضير صوص الشوكولاتة الشهي، وتتمثل الطريقة كالآتي:

إحضار وعاء ونضع به الكاكاو والحليب وقلبي المكونات جيداً.

يضاف بعد ذلك السكر وكرري التقليب مرة أخرى.

يتم إضافة بعد ذلك الماء بالتدريج، واستمري في التقليب حتى تحصلي على قوام كريمي.

ضعي وعاء على النار به كمية كافية من الماء، ثم يتم وضع وعاء زجاجي به زبدة واستمري في التقليب حتى تذوب تماماً.

قومي بوضع الخليط المكون من الشيكولاتة والسكر والحليب إلى الوعاء الذي يوجد به الزبدة على النار.

استمري في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض ويصبح القوام كريمي.

يحفظ هذا الصوص بالثلاجة لاستخدامه في كافة الحلويات والكيك، لتحصلي على حلوى ذات طعم ومذاق شهي.

وهكذا نكون قد انتهينا من طريقة عمل صوص الشيكولاتة اللذيذ ويمكنك استخدام في العديد من الحلويات، لذلك من الممكن أن تقوم بتحضيرها كمية أكبر من ذلك وحفظها في الثلاجة لاستخدامها في كافة الأوقات، ويمكن استخدام هذا الصوص فى حشو المعجنات، أو تزيين الكيكة والتورت، وكذلك مكن خلاله يمكن عمل الكنافة بالشيكولاته أو الكريب بالشيكولاته والمفضل إلى الجميع، وغيره من الأشياء اللذيذة.