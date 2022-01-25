أتعلميها صح كيكة البسبوسة بالسميد يا جمالها تعرفي علي أسرار أكبر الشيفات

تعد وصفة كيكة البسبوسة واحدة من الوصفات التي تعد بكثرة في فصل الشتاء، حيث تحتاج أجسامنا بالطاقة اللازمة كي نشعر بالدفء، و كيكة البسبوسة مليئة بالطاقة لاحتوائها على دقيق السميد الغني بالفيتامينات والفوائد النافعة، يحب الأطفال تناوله بجانب الحليب الدافئ أما الكبار يقومون بتناولها مع القهوة أو الشاي، هناك عدد كبير من المواقع الخاصة بالطبخ تقوم بذكر مكوناتها وطريقة إعدادها، حيث وجد ازدياد بمعدل البحث في الفترة الأخيرة حول طريق عملها بواسطة محرك البحث جوجل.

مكونات كيكة البسبوسة

ثلاثة أكواب من دقيق السميد.

كوب من الحليب.

1 كوب ونصف من السكر.

حوالي كوب من جوز الهند.

3/4 كوب من الزيت.

علبة من الزبادي.

فانيليا.

خمسة بيضات.

ملعقة كبيرة من بيكنج بودر.

كوب ونصف من الشربات الساخن.

خطوات عمل كيكة البسبوسة

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة الغرفة لمدة ثلث ساعة حتى نضمن نجاح الكيكة.

نخفق البيض والسكر والزيت جيدا مع إضافة الحليب معا في الخلاط الكهربائي ثم نقوم بإضافة الفانيليا.

نقوم بإضافة الزبادي حيث تعطى الزبادي طعم مميز كيكة البسبوسة.

نوضع البيكنج بودر مع دقيق السميد وجوز الهند المبشور.

نقوم بوضع الخليط السائل على السميد وجوز الهند ثم نقوم بتقليبه جيدا.

نقوم بإدخال الكيكة الفرن على الشبكة في درجة حرارة 180 درجة لمدة ساعة الا ربع.

بعد انتهاء نصف الوقت نقوم باختيار التسوية بواسطة سكين يتم وضعه في نصف الكيكة عند خروج السكين جاف تترك عشر دقائق أخرى ويتم غلق الفرن.

إذا خرج عجين علي السكين وتترك حتي انتهاء الوقت كامل.

عند خروج الكيكة تسقي بشربات خفيف ساخن.

مكونات الشربات

كوبان ونصف من السكر الأبيض الناعم.

ثلاثة أكواب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ليمونه.

طريقة إعداد الشربات