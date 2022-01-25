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عمر شويل - جدة طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني الاصلي في البيت - ثقفني
يعد الحواوشي الاسكندراني من الأكلات المصرية الشعبية التي تنال إعجاب الكثير من الأشخاص، كما يتميز الحواوشي الاسكندراني بسهولة وسرعة تحضيرها في البيت وكما يتميز أيضاً بمذاق وطعم رائع ومميز، ويعد الحواوشي من الأكلات المفضلة المميزة عند المصريين وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني بطريقة سهلة وبسيطة ويمكن أن تقومي بتحضره في البيت بمكونات موجودة في مطبخك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني
المكونات:
- نصف كيلو جرام من اللحم المفروم.
- ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.
- كوب واحد من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.
- ربع كوب من الزيت الذرة.
- نصف كيلو جرام من البصل المفروم الناعم.
- ثلاث ثمرات من الفلفل الأخضر المفروم الناعم.
- ثمرة واحدة من الفلفل الحار المفروم.
- ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
- ملعقة واحدة من الفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة من ملح الطعام.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء مناسب ثم ضعي فيه ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية وملعقة كبيرة من السكر وربع كوب من الماء ثم قلبي الخليط جيداً وضعي الخليط في مكان دافئ لمدة 15 دقيقة تقريباً.
- الخطوة الثانية قومي بإحضار وعاء آخر مناسب ثم ضعي فيه ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض وثلاث ملاعق من اللبن البودرة وربع كوب من زيت الذرة وقلبي المكونات جيداً حتى يتم التجانس بينهم ثم ضيفي خليط الخميرة واعجنيهم مع بعضهم البعض ثم قومي بإضافة الماء بالتدريج حتى يصبح لدينا عجينة طرية ومتماسكة ثم قومي بتغطية الوعاء بفوطة نظيفة وثم ضعي الوعاء في مكان دافئ لمدة ساعه تقريباً على الاقل.
- الخطوة الثالثة قومي بإحضار وعاء كبير ثم ضعي في نصف كيلو جرام من اللحم المفروم ونصف كيلو جرام من البصل المفروم الناعم وثلاث ثمرات من الفلفل الأخضر المفروم الناعم وملعقة واحدة من ملح الطعام وملعقة واحدة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من البهارات المشكلة وأعجني المكونات جيداً ثم غطي الوعاء وضعي الوعاء في الثلاجة لمدة ساعة.
- الخطوة الرابعة سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وبعد ذلك قسمي العجينة واللحم إلى كرات ثم افردى كل كرة ضعي كرة اللحم فوق كرة العجينة وبعد ذلك أفردي الكرة الثانية من العجينة وضعيها فوق اللحم وكرري تلك الطريقة في باقي العجين واللحم ثم ادهني وجه الحواوشي بالزبدة وثم رصي الحواوشي في صينية مدهون بالزيت وبعد ذلك ضعي الصينية في الفرن لمدة تتراوح بين 25 دقيقة إلى 30 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبي بعد ذلك اصبح الحواوشي جاهزة للتقديم إلى أفراد أسرتك.
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