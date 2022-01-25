طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني الاصلي في البيت

يعد الحواوشي الاسكندراني ‏من الأكلات المصرية الشعبية التي تنال إعجاب الكثير من الأشخاص، كما يتميز الحواوشي الاسكندراني بسهولة وسرعة تحضيرها في البيت وكما يتميز أيضاً بمذاق وطعم رائع ومميز، ‏ويعد الحواوشي من الأكلات المفضلة المميزة عند المصريين وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني بطريقة سهلة وبسيطة ويمكن أن تقومي بتحضره في البيت بمكونات موجودة في مطبخك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني

المكونات:

نصف كيلو جرام من اللحم المفروم .

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض .

كوب واحد من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر .

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية .

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن البودرة .

ربع كوب من الزيت الذرة .

نصف كيلو جرام من البصل المفروم الناعم .

ثلاث ثمرات من الفلفل الأخضر المفروم الناعم .

ثمرة واحدة من الفلفل الحار المفروم .

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة .

ملعقة واحدة من الفلفل الأسود .

ملعقة واحدة من ملح الطعام .

طريقة التحضير :