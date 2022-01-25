أخف وأحلى غدا ممكن تعمليه أصابع البوريك التركية باللحمة المفرومة بطعم خطير

أصابع البوريك التركية باللحمة المفرومة هي من أفضل المأكولات المعدة لفصل الشتاء خاصة وأنها لا تأكل إلا ساخنة، وتعتبر وصفة ممتازة وسريعة للكبار والصغار الذين لا يقبلون علي تناول اللحوم المطبوخة، كما أنها لا تستغرق وقت طويل للتحضير ويمكن تحضيرها بالعجينة أو باستخدام أوراق الجلاش المتوفرة بالمحلات، كما أن المواقع الإلكترونية تكدست بالباحثين عن طريقة عمله و نوفرها لكم في هذا المقال عبر السطور التالية.

مكونات عمل أصابع البوريك التركية باللحمة المفرومة

نصف كيلو من اللحمة مفرومة.

ثلاث ملاعق كبار زيت نباتي.

ثلاث لفات من الجلاش.

بصلتين مفرومين ناعم.

ملعقة صلصة بيور.

قرن فلفل حار ( اختياري).

رشة من الفلفل الأسود.

رشة ملح.

الصوص

ملعقة كبيرة دقيق ابيض.

كوب من الحليب السائل.

بيضة كبيرة.

كوب كامل ممزوج بالزيت والسمنة.

رشة ملح وفلفل.

طريقة تحضير أصابع البوريك التركية باللحمة المفرومة

نحضر مقلاة ونضعها على نار متوسطة ونضيف بها كمية الزيت، عندما تسخن نضيف اللحمة ونقلبها حتى يتغير لونها.

نضيف البصل المفروم ناعم ونقلبها مع اللحمة قليلا، ثم نضيف الطماطم والفلفل وتعتبر هذه الخطوة اختياري إلا أنها تعطي طعم مميز للخلطة.

من الممكن إضافة توابل لحمة بالإضافة الا الفلفل الأسود والملح.

بعد أن تتسبك الخلطة تماما نغلق النار ونتركها لتبرد.

في طبق غويط ندمج الزيت والبيض والحليب والدقيق ورشة ملح ورشة فلفل ونقلبهم بالملعقة جيدا.

نحضر صينية مستطيلة وأوراق الجلاش بجانب الصينية واحدة تلو الأخرى.

ندهن الصينية بالصوص المدموج بالطبق ونفرد الأوراق من اثنين إلى أربعة حسب الرغبة.

نضع الخلطة المعدة باللحم ونفردها في أوراق الجلاش بالطول ونلفها جيدا على شكل رولا وهكذا حتى تنتهي الكمية.

ثم نقطع أصابع البوريك إلى أجزاء متساوية ونصب عليها الكمية المتبقية من الصوص.

نسخن الفرن علي درجة حرارة ١٨٠ ندخل صينية أصابع البوريك إلى الفرن ونتركها من عشرة دقائق إلى خمس عشرة دقيقة.

ثم نخرجها ونقطعها بنفس المكان السابق قبل إدخالها الفرن وتقدم ساخنة.

بذلك نكون وصلنا إلى نهاية وصفة اليوم ونتمنى متابعة المزيد من الوصفات عبر موقعنا في أي وقت ترغبون به.