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عمر شويل - جدة طريقة عمل كفتة الارز المشطشطة حضريها بمكونات اقتصادية - ثقفني
كفتة الأرز تعد من أهم الاطباق التى تقدم بجانب الأنواع المختلفة من اللحوم غير أنها سهلة وسريعة وايضاً يتم تحضيرها بمكونات اقتصادية موجودة فى كل منزل ويمكن لأى ربة منزل تحضيرها بسهولة وسرعة وسيحبها اولادك لأنها ذات مذاق شهى ولذيذ ونقدم لكم فى هذا المقال طريقة تحضيرها بكل سهولة وخطوة بخطوة إليكم الخطوات.
طريقة تحضير كفتة الأرز المشطشة فى المنزل
مكونات الوصفة:
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- كوبان متوسط الحجم من الأرز.
- بصلة مهروسة “حوالى 60 جرام”
- ثلاث فصوص من الثوم ونقوم بهرسة.
- نصف كوب من الشبت المفروم “كوب كبير”
- كوب من البقدونس المفروم “كوب صغير”
- حوالى 70 جرام من الكزبرة المفرومة.
- مقدار ملعقة واحدة من مسحوق الشطة “ملعقة كبيرة”.
- ملعقة ملح “ملعقة صغيرة”.
- ملعقة من الفلفل الاسود “ملعقة صغيرة”
- نصف ملعقة من مسحوق الكمون “ملعقة كبيرة”.
طريقة تحضير كفتة الأرز المشطشطة:
- نقوم بإحضار الكبة الكهربائية ثم نضع بها نصف كيلو من اللحم المفروم ونضيف إليه كوبان الارز والشبت والبقدونس وبصله وثلاث فصوص من الثوم والكزبرة المفرومة وملعقة شطة وملعقة صغيرة من الملح وملعقة فلفل ونصف ملعقة من الكمون ثم نقوم بخلطهم جميعاً مع بعضهم البعض داخل الكبة الكهربائية حتى نحصل على خليط يشبه العجينة.
- نقوم بإخراج العجين من الكبة ونضعه فى علبة محكمة الغلق ثم نضعه فى البراد ونتركه 20 دقيقة وبعد مرور الوقت نقوم بإخراجه من الثلاجة ونقطعه على شكل كور صغيرة فى الحجم.
- نقوم باستخدام مقلاة متوسطة الحجم ونضع بها زيت نباتى ونتركه يسخن قليلاً ثم نقوم بوضع كور العجين به ونقوم بقليها وتقليبها على الجانبين حتى نحصل على اللون الذهبى الغامق ومن ثم نخرجها ونضعها على طبق عليه ورق المطبخ حتى يمتص الزيت ومن ثم نقوم بتحضير صلصة كفتة الارز لنضع الكفته فيها.
- نقوم بوضع الزبدة فى وعاء ونضعها على النار ثم نقوم بإضافة الثوم والبصل ونقوم بتقليبهم حتى يتغير لونهم إلى اللون الذهبى.
- نقوم بإضافة عصير الطماطم إلى الخليط وصلصة البندورة والشوربة والماء .
- نقوم بتقليبهم وتركهم عشر دقائق حتى يتم تسبيكهم جيداً ومن ثم نقوم بوضع الكفتة فى الصلصة ونتركها مقدار خمس دقائق على النار حتى تنضج جيداً وبعد ذلك تصبح كفتة الأرز جاهزة للتقديم.
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