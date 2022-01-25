طريقة عمل كفتة الارز المشطشطة حضريها بمكونات اقتصادية

كفتة الأرز تعد من أهم الاطباق التى تقدم بجانب الأنواع المختلفة من اللحوم غير أنها سهلة وسريعة وايضاً يتم تحضيرها بمكونات اقتصادية موجودة فى كل منزل ويمكن لأى ربة منزل تحضيرها بسهولة وسرعة وسيحبها اولادك لأنها ذات مذاق شهى ولذيذ ونقدم لكم فى هذا المقال طريقة تحضيرها بكل سهولة وخطوة بخطوة إليكم الخطوات.

طريقة تحضير كفتة الأرز المشطشة فى المنزل

مكونات الوصفة:

نصف كيلو من اللحم المفروم.

كوبان متوسط الحجم من الأرز.

بصلة مهروسة “حوالى 60 جرام”

ثلاث فصوص من الثوم ونقوم بهرسة.

نصف كوب من الشبت المفروم “كوب كبير”

كوب من البقدونس المفروم “كوب صغير”

حوالى 70 جرام من الكزبرة المفرومة.

مقدار ملعقة واحدة من مسحوق الشطة “ملعقة كبيرة”.

ملعقة ملح “ملعقة صغيرة”.

ملعقة من الفلفل الاسود “ملعقة صغيرة”

نصف ملعقة من مسحوق الكمون “ملعقة كبيرة”.

طريقة تحضير كفتة الأرز المشطشطة: