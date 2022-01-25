أسهل طريقة لتحضير الكيكة الاسفنجية الهشة بمقادير اقتصادية

تعتبر المعجنات في فصل الشتاء من الأساسيات التي لا تخلو منها المطابخ العربية حيث تحتاج العائلة إلى قطعة من الكيك أو الكعك وغيرهم من المعجنات بجانب المشروبات الدافئة للأولاد ولا يعتبر اللجوء إلى المعجنات باهظة الثمن من الأشياء المتاحة فقط، حيث يوجد العديد من المكونات البديلة التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة ودون تكلفة عالية من أمثلة الكيك الاسفنجي التي تعتبر من ثوابت الكيك المفضلة لدي الأطفال والكبار أيضاً وتتميز أنها بمكونات بسيطة من أبسط الأصناف المعجنات التي يمكن اللجوء إليها بشكل يومي وتعتبر مناسبة لتناولها في الصباح والمساء فهي تكفي كوجبه وفي ذات الوقت ممتعة من حيث المذاق وللتعرف على طريقة تحضير الكيك الاسفنجي يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية

مكونات التحضير:

عدد 5 بيضات.

كيس من الفانيليا.

كأس دقيق خاص بالمعجنات.

ملعقة صغيرة من النشا.

كأس سكر أبيض ناعم.

كيس من البكينج باودر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

ماء دافئ للعجن.

ملعقة كبيرة من الخل.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة التحضير: