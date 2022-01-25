نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لتحضير الكيكة الاسفنجية الهشة بمقادير اقتصادية في المقال التالي
تعتبر المعجنات في فصل الشتاء من الأساسيات التي لا تخلو منها المطابخ العربية حيث تحتاج العائلة إلى قطعة من الكيك أو الكعك وغيرهم من المعجنات بجانب المشروبات الدافئة للأولاد ولا يعتبر اللجوء إلى المعجنات باهظة الثمن من الأشياء المتاحة فقط، حيث يوجد العديد من المكونات البديلة التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة ودون تكلفة عالية من أمثلة الكيك الاسفنجي التي تعتبر من ثوابت الكيك المفضلة لدي الأطفال والكبار أيضاً وتتميز أنها بمكونات بسيطة من أبسط الأصناف المعجنات التي يمكن اللجوء إليها بشكل يومي وتعتبر مناسبة لتناولها في الصباح والمساء فهي تكفي كوجبه وفي ذات الوقت ممتعة من حيث المذاق وللتعرف على طريقة تحضير الكيك الاسفنجي يمكنك متابعة هذا المقال.
طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية
مكونات التحضير:
- عدد 5 بيضات.
- كيس من الفانيليا.
- كأس دقيق خاص بالمعجنات.
- ملعقة صغيرة من النشا.
- كأس سكر أبيض ناعم.
- كيس من البكينج باودر.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.
- ماء دافئ للعجن.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- نصف ملعقة صغيرة من السكر.
طريقة التحضير:
- من الأفضل أن يتم فصل صفار البيض عن البياض وتحضير البياض أولاً وإضافة إليه كلاً من الخل ورشة الملح والماء الدافئ.
- الاخفاق بإستخدام مضرب يدوي ثم إضافة السكر حتى يذوب أثناء الإخفاق وبعد أن يصبح الخليط ذو رغوة كثيفة في النهاية يتم إضافة صفار البيض بشكل تدريجي ومسحوق الفانيليا.
- إضافة باقي المكونات من الزيت واستمرار الإخفاق بالمضرب اليدوي فقط ثم وضع باقى المكونات الجافة من الدقيق بعد أن ينخل ثم مسحوق النشا والبيكنج باودر.
- تحضير قالب من الكيك وتبطينه بإستخدام ورقة غير لاصقة مثل ورق الزبدة ثم ضعي خليط الكيك في القالب وضبط مستوى سطح الكيك من الأعلى باستخدام ملعقة من السيليكون.
- تسخين الفرن الكهربائي أو فرن البوتاجاز وتجهيز الرف الشبكي ثم وضع قالب الكيك بعد مرور 10 دقائق على التسخين.
- عدم فتح الفرن طوال مدة نضج الكيك الاسفنجية التي تتراوح ما بين 40 دقيقة إلى 45 دقيقة وبعد ذلك يتم اختبار نضج الكيك ثم إخراجها من الفرن واتركيها حتى تبرد وتصبح جاهزة للتقديم في الحال.
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