نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحضير وصفة كرات البسبوسة في المنزل أحلى من محلات الحلويات الشرقية الشهيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كرات البسبوسة من الحلويات التي انتشرت في الفترة الأخيرة داخل وطننا العربي، ولقد بحثت العديد من النساء عن طريقة تحضير تلك الكرات، وهو شيء في غاية السهولة، وكرات البسبوسة هي كرات لذيذة، وإن كنت ترغب في معرفة طريقة تحضير كرات البسبوسة تابع هذا المقال.

وصفة كرات البسبوسة في المنزل

أن طريقه تحضير كرات البسبوسة سهلة للغاية، وهي كرات جميلة الشكل، وتنفع في المناسبات كما أن طعمها حلو للغاية، ولذيذ جدًا، ويتم تقديمها دائمًا في مطاعم الحلويات، وإن كنتي ترغبين في عمل تلك الوصفة من الكرات في المنزل عليك، متابعة التالي:

مكونات عمل كرات البسبوسة

تتمثل مكونات عمل كرات البسبوسة في النقاط التالية:

علبة من القشطة.

نصف كوب من السمنة والسكر.

كوب من الزبادي.

ربع كوب من جوز الهند.

كوبان من السميد.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

البندق المحمص واللوز الأنصاف.

قطر.

خطوات عمل كرات البسبوسة

إن خطوات تحضير كرات البسبوسة سهل للغاية، وتتمثل طريقة التحضير تلك في النقاط التالية:

علينا بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض، وهذا عن طريق السمنة والبيكنج باودر والزبادي والسميد وجوز الهند والقشطة والسكر.

نقوم بخبز المكونات في قوالب صغيرة في الفرن، ومن ثم نقوم يتزينها في البندق واللوز، ومن ثم نقوم بوضع القطر عليها، ونقدمها إلى جميع من في البيت.

طريقة عمل كب بسبوسة

وإن كنتي ترغبين في عمل الكب فلا يوجد أفضل من كب البسبوسة فهو حلو، ولذيذ الطعم، ويمكنك عمله في البيت، وتتمثل خطوات عمل الكب في الأتي:

مكونات عمل كب بسبوسة

إن مكونات عمل كب البسبوسة سهلة للغاية، وتتمثل في النقاط التالية:

ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر.

جوز الهند.

ثلاثة أرباع كوب من السكر.

نصف كوب من الزبدة.

كوب من الزبادي.

كوبان من طحين البسبوسة.

طريقة تحضير كب بسبوسة

خطوات تحضير كب بسبوسة في النقاط التالية: