أسرار عمل الكفتة الحاتى بأحلى رائحة شواء وأشهى مذاق وأنعم قوام و ألذ طعم

طريقة عمل الكفتة، الكفتة من الأكلات الشهيرة التي يشتهيها عدد كبير من الناس،وتمتاز بخفتها على المعدة و مذاقها الشهى و تعدد طرق تحضيرها مثل الكفتة المشوية و كفتة الصينية بالدمعة و كفنة داوود باشا و كفنة الفرن ولها العديد من الطرق التي يتم تقديمها بها،فيمكن تقديمها فى أسياخ و يمكن تقديمها فى صنينة بالدمعة مع الخضار مثل صينية البطاطس بالكفتة المشهورة كما يمكن تقديمها كطبق جانبى مستقل بجوار طبق المكرونة أو طبق الأرز بالمكسرات ويمكن تقديمها كوجبة أساسية فى صورة ساندوتشات فى الفطار أو الغداء أو العشاء حسب الطلب و يكون بجانب السندوتشات طبق سلطة طحينية و طبق سلطة حمراء حسب الرغبة وتختلف كل منطقة بطريقتها في عمل الكفتة، وسنقوم خلال هذا المقال بتوضيح طريقة عمل الكفتة.

المكونات

نصف كيلو من اللحم البقري المفروم، وبصلتين متوسطتين الحجم مفرومين جيدًا، وملعقة كبيرة من البهارات، وملعقة كبيرة ملح، ونصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود

طريقة التحضير

يتم خلط البصل واللحم المفروم والملح والبهارات والفلفل الأسود بشكل جيد حتى تتجانس جميع المكونات وتصبح ناعمة يسهل تشكيلها، ويفضل خلطهم في محضر الطعام للحصول على نتيجة أفضل، يتم وضع الخليط بإناء وتغطيته بشكل محكم، ثم وضعه بالثلاجة لمدة ساعتين، وقبل إخراج الخليط من الثلاجة نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180، ونحضر الصينية التي سنضع بها الكفتة ونقوم بدهنها بقليل من الزيت، ثم نخرج الخليط من الثلاجة ونبدأ بتشكيله على هيئة أصابع حجمها متوسط ومتساوية، يتم رص الكفتة بالصينية التي قمنا بدهنها، ونقوم بادخالها الفرن لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بإشعال الشواية لمدة ربع ساعة أخرى، وبعدها نقوم باختبارها للتأكد من نضجها بشكل جيد، ومن الممكن بعد أن يكتمل نضجها أن نضيف إليها نكهة الفحم، عن طريق إشعال قطعة من الفحم حتى تشتعل، ثم نضعها في صينية الكفتة، ونضع عليها ملعقة من الزيت الساخن حتى يتصاعد الدخان من الفحم، فنقوم بتغطية الصينية بشكل محكم حتى لا يخرج الدخان، ونتركه لمدة 5 دقائق، وتقدم مع السلطة الخضراء والبطاطس المقلية.