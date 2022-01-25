عندك كوب من سميد البسبوسة تعالى أقولك نعمل بيها أية... ألذ وصفة لعمل صوابع زينب مقرمشة واحلي من الجاهز وتحدى

ألذ وصفة لعمل صوابع زينب، تُعد حلوى أصابع زينب المشهورة جدا لدى الجميع إحدى أنواع الحلوى الشرقية المعروفة منذ زمن وهي عبارة عن أصابع تشبه البلح الشام مضاف إليها القطر اللذيذ تقدم بعد إفطار رمضان أو في أي وقت لسهولة صنعها دون وقت كبير أو مجهود وسوف نوضح طريقة إعداد أصابع زينب اللذيذة بطرق بسيطة.

ألذ وصفة لعمل صوابع زينب

مكونات أصابع زينب

كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدام.

كوبان من السميد الناعم.

ملعقة من البيكنج باودر.

وملعقة خميرة فورية.

ملعقة ونصف سكر.

رشه ملح.

ملعقتان من زيت الزيتون.

نصف كوب ماء دافئ للعجن.

زيت غزير للقلي.

كوب وربع من القطر أو الشربات.

خطوات تحضير أصابع زينب

نحضر وعاء مناسب ويتم وضع الدقيق والسميد والبيكنج بودر معا داخل الوعاء وخلطهم وإضافة الخميرة والسكر ويخلط الجميع حتى تمام التجانس.

نبدأ بإضافة زيت الزيتون ونقلب جيدا بأطراف الأصابع حتي يصير الخليط مثل حبات الرمل الرطبة أو المبللة.

نضيف الماء الدافئ بالتدريج مع التقليب والعجن جيدا باليد حتى الوصول إلى عجينة لينة.

نغطي الوعاء ونترك العجينة ترتاح لمدة ربع ساعة.

نقطع العجين على هيئة كرات وتفردها بطريقة طولية قصيرة ثم نمررها من خلال المبشرة لطبع شكل المبشرة عليها.

نسخن الزيت في مقلاة عميقة ثم نضيف أليه الكرات الطولية ونقلبها جيدا عدة مرات ونخرجها عند الوصول إلى اللون الذهبي الرائع.

نرفع أصابع زينب من الزيت ونصفيها جيدا ثم نضعها فى وعاء القطر البارد دقيقتين ثم نخرجها ونصفيها ونرصها فى طبق التقديم المناسب.

طريقة عمل أصابع زينب بجوز الهند والفانيليا

مكونات أصابع زينب بجوز الهند والفانيليا

¾ كوب دقيق أبيض.

كوب سميد.

¼ كوب زيت ذرة.

¼ كوب جوز هند ناعم.

¾ كوب ماء دافئ.

ملعقة خميرة فورية.

½ ملعقة سكر.

ذرة ملح.

ملعقة من الفانيليا.

خطوات تحضير أصابع زينب بجوز الهند والفانيليا