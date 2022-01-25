ملعقتين من القهوة والريحان سر تنعيم الشعر في المنزل والحصول على شعر انسيابي مفرود

القهوة والريحان لتنعيم الشعر، هناك العديد من المنتجات التي تتداول في الأسواق والتي تدعي الحفاظ على الشعر وصحته ونعومته ولمعانه وأن هذه المنتجات تقوم بحماية الشعر من التساقط وتقوم بتكثيفه، ولكن معظم هذه المنتجات وهمية للغاية ولا يتم التعرف على نتائجها ومعظمها تصنع من مواد كيميائية تضر الشعر وتهلك صحة الشعر بطريقة غير مفيدة أبدًا، والقليل من هذه المنتجات يفون بوعودهم وتتكون منتجاتهم من المواد الطبيعية ويتأثر به الشعر فعلًا ويحميه من مشكلات يمكنها إصابته، ولكن هذه المنتجات تكون باهظة الثمن بشكل مبالغ فيه، فلذلك سنتعرف على بعض المكونات الطبيعية كالقهوة والريحان لتنعيم الشعر.

القهوة والريحان سر تنعيم الشعر

يمكن صناعة بخاخ الريحان لتنعيم الشعر في البيت عن طريق مكونات بسيطة وطبيعية والتي تؤثر بشكل كبير على نعومة الشعر وصحته، وتتكون الوصفة من:

المكونات:

نصف كوب من الأوراق الطازجة من الريحان.

ثلاثة من أعواد الزعتر الطازج.

إثنين من الأعواد الطازجة من الروزماري.

كوب ماء.

طريقة التحضير:

نقوم بغليان المياه على نار عالية ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الأعشاب الطبيعية ليقوموا بالغليان معًا لمدة ثواني.

نقوم برفع الخليط من النار ونغطيه بإحكام لنحافظ على الزيوت الطائرة.

نترك الخليط لمدة ساعتين حتى يكون بارد تمامًا ويتخمر مع باقي المكونات.

نقوم بتصفية الخليط ونضعه في بخاخ من البلاستيك ونستخدمه للرش مرتين في اليوم على الشعر.

بخاخ القهوة لتنعيم الشعر وتكثيفه

تعد القهوة من المكونات الطبيعية المهمة التي تؤثر بشكل كبير على الشعر ليصبح صحي، ولأنها تعد من المكونات التي تحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة فلذلك تطهر فروة الرأس وتحفز الشعر للنمو وذلك عند قيامك بالخطوات التالية:

المكونات:

ثلاثة من الملاعق الكبيرة قهوة مطحونة.

كوب حليب جوز هند طازج.

طريقة التحضير: