أحلى من البيوتي سنتر.. تنظيف البشرة العميق في المنزل بطريقة صحيحة لوجه مضيء كالبدر بدون تكاليف

كثيراً من النساء والفتيات يبحثن عن طريقة تنظيف البشرة العميق في المنزل، حتى يحصلوا على بشرة نقية وصافية بدون شوائب، وعلى الرغم من أن خطواتها كثيرة إلا أننا سنتعرف عليها اليوم بشكل مبسط تماما، حتى تستطيعي الاهتمام ببشرتك بنفسك دون الحاجه للذهاب إلى عيادات الجلدية وصالونات التجميل وتضطرين لدفع مبالغ كبيرة، في حين أنه يمكنك عمل ذلك في البيت وتوفير الوقت والجهد والمال، احرصي دائما على تنظيف بشرتك لتصلين في النهاية لنتائج مرضية لك.

تنظيف البشرة العميق في المنزل

تتضمن الخطوات الخاصة بتنظيف البشرة ما يلي:

احرصي على استخدام غسولاً مناسبا للتنظيف العميق للبشرة وملائم لنوع بشرتك، وراعي أن يكون متوازن الحموضة

(حموضة 5.5 )، حتى يصبح لطيفًا على بشرتك ويقوم بإزالة الأوساخ المتراكمة على عليها.

(حموضة 5.5 )، حتى يصبح لطيفًا على بشرتك ويقوم بإزالة الأوساخ المتراكمة على عليها. تقشير البشرة للتخلص من الجلد الميت، والمساعدة على إفراز الكولاجين لتجديد خلايا البشرة، يمكنك ذلك عن طريق

صنع سكراب منزلي، مكون من القهوة والسكر وزيت الزيتون، وتجنبي تقشير البشرة من خلال التقشير بأحماض الفواكه،

دون معرفة كاملة بها.

صنع سكراب منزلي، مكون من القهوة والسكر وزيت الزيتون، وتجنبي تقشير البشرة من خلال التقشير بأحماض الفواكه، دون معرفة كاملة بها. باستخدام جهاز البخار الخاص بك، قومي بفتح مسام بشرتك، والتخلص تماما من الشوائب وإزالة الرؤوس السوداء، والمساعدة في تجديد خلايا البشرة وتوازن إفراز زيوتها.

قومي بعمل مسك مغذي ببشرتك ويكون ملائم لها، مثل ماسك الطمي أو الجيلاتين أو غيرهم.

عليكي الآن ترطيب البشرة لتصبح نضرة ومشرقة.

أهمية التنظيف العميق للبشرة

أياً كان نوع بشرتك فهي بحاجه إلى التنظيف بشكل دوري وخاصة أصحاب البشرة الدهنية المعرضة أكثر لجذب الاتربة.

تنظيف البشرة جيدا أسبوعيا، يعمل على التجدد الطبيعي لخلايا البشرة ويحافظ دوما على نضارتها وجمالها الطبيعي المثالي.

يساعد كثيراً في عملية إفراز دهون البشرة من خلال توازن المسام.

أهم النصائح للحفاظ على البشرة

احرصي دائما على استخدام واقي مناسب لبشرتك للحماية من أشعة الشمس التي تتسبب في ظهور التجاعيد والشيخوخة المبكرة.

يجب استخدام تونر للبشرة لغلق المسام قبل وضع الميك اب، واهتمي بالتنظيف الخفيف بشكل يومي.

لا تستخدمي صابون قلوي، ولكن يجب استخدام الصابون المتوازن مثل صابون الفواكه للبشرة الدهنية وصابون زيت الزيتون للبشرة الجافة والخيار واختيار ما يلائم لنوع بشرتك.

بعد ان تعرفنا على تنظيف البشرة العميق في المنزل، أصبح الاهتمام بالبشرة سهل للغاية ولكن ذلك من الخارج، ولكن يجب الاهتمام بها من الداخل أيضا من خلال تناول غذاء صحي من فواكهه وخضروات، وممارسة الرياضة باستمرار، لتتمتعي بصحة جيدة وبشرة مشرقة متألقة.