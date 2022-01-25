طريقة عمل هوت شوكليت في البيت وسر صنع الهوت شوكليت المميزة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الهوت شوكليت الشوكولاتة الساخنة أو الشوكولاتة الساخنة من أسهل المشروبات الشتوية المميزة خاصة أن له نكهة لذيذة ورائحة رائعة، بالإضافة إلى تزويد الجسم بالدفء والطاقة والحرارة اللازمة في الطقس البارد. نظرًا لأن المكون الأساسي في الشوكولاتة الساخنة هو الشوكولاتة المذابة أو الكاكاو، ستوضح هذه المقالة طرقًا متعددة لصنع كوب لذيذ من الشوكولاتة الساخنة.

طريقة عمل الهوت شوكليت

مكونات الشوكولاتة الساخنة مع الكاكاو

حليب، كوبان ونصف

2 ملعقة كبيرة مسحوق كاكاو غير محلي

3 ملاعق كبيرة سكر

طريقة التحضير:

اخلطي الشوكولاتة والسكر مع الحرص على نخل الكاكاو، فقد يحتوي على كتل لا تذوب أثناء الخلط.

قلّب الحليب مع خليط الشوكولاتة والسكر حتى يمتزجوا جيدًا.

انقل الكاكاو المذاب إلى قدر على نار متوسطة واستمر في التقليب باستمرار حتى يذوب تمامًا ويصبح الخليط متجانسًا.

املئي نصف أكواب التقديم بالشوكولاتة الساخنة ورشيها بمسحوق الشوكولاتة.

الشوكولاتة الساخنة مع السكر البني

1 1/2 كوب حليب سائل * 100 جرام شوكولاتة مبشورة * 2 ملعقة كبيرة سكر بني

كوب ماء مثلج.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

يُزين بالكريمة المخفوقة.

طريقة التحضير:

اغلي الماء والحليب في قدر على نار متوسطة. أضيفي نصف كمية الشوكولاتة وقلبي جيداً. يضاف السكر والفانيليا ويقلب جيدا. اسلقي المزيج بقوة لمدة دقيقة واحدة، ثم صفيه في كوبين كبيرين. زين الشوكولاتة الساخنة بالكريمة وقليل من الشوكولاتة على الوجه.

الشوكولاتة الساخنة بالبندق

1 ملعقة كبيرة مسحوق كاكاو

5 كوب حليب سائل

1 ملعقة كبيرة شوكولاتة بالبندق

رش مسحوق الكاكاو للزينة.

طريقة التحضير:

في قدر صغير، يُمزج الكاكاو مع الحليب السائل مع التحريك باستمرار حتى يذوب الكاكاو تمامًا.

يُسكب مزيج الكاكاو والحليب في كوب ويوضع في الميكروويف على حرارة عالية لمدة دقيقة إلى دقيقتين.

أعد خفق الخليط ثم أسكبه في أكواب التقديم.

ضعي ملعقة كبيرة من شوكولاتة البندق في الميكروويف لمدة ثلاثين ثانية، ثم أضيفي بعض الحليب مع الكاكاو.

تزيين الأكواب عن طريق نثر كمية صغيرة من الكاكاو على الوجه.

شوكولاتة ساخنة مع أعشاب

1/4 كوب أعشاب من الفصيلة لخبازيه

2 ملعقة كبيرة حليب سائل

ملعقتان كبيرتان من السكر

2 ملعقة كبيرة كاكاو

1/4 كوب بسكويت مطحون

تحضير صلصة الشوكولاتة للزينة.

طريقة التحضير:

في قدر على نار متوسطة، اخلطي الحليب والسكر والكاكاو ونصف المارشميلو ونصف البسكويت.

استمري في التقليب باستمرار حتى يغلي المزيج.

املئي نصف أكواب التقديم بالشوكولاتة الساخنة وغطيها بالبسكويت وصلصة الشوكولاتة.

يذكر أن الهوت شوكليت واحدا من المشروبات الساخنة المميزة والتي يمكن عملها بشكل بسيط، ويعد الهوت شوكليت مميزا في المنزل خاصة وأن الهوت شوكليت يضفي مزيدا من التميز بالنسبة للإنسان بشكل عام ويساعد الهوت شوكليت على التغلب على برودة الجو القارس ويساعد على التدفئة بشكل كبير ويعطي الهوت شوكليت ميزة بأنه واحدا من المشروبات المميزة والرائعة بالنسبة للهوت شوكليت.