لشعر أكاجو أو عنابي.. صبغ الشعر بالكركديه بدون صبغة للون ثابت وتحفة سيسألكِ الجميع عن سره

يمكن الحصول على لون أحمر داكن من خلال صبغ الشعر بالكركديه، حيث ان لون الشعر هذا المفضل لدى كثير من السيدات، والأكثر انتشارا بينهن، وشهد رواجاً خلال هذا الموسم، كما ان موضته لم ولن تمضي، فالتغير في لون الشعر يساعد كثيراً على تغيير المزاج وخلق حالة جديدة وإقبال أكثر على الحياة، ولكن يجب العلم ان كثرة الصبغات الكيميائية التي تستخدم على الشعر تقوم بإتلافه وسقوطه وتقصفه؛ لذلك حرصنا على تقديم وصفات طبيعية للوصول إلى اللون المطلوب.

صبغ الشعر بالكركديه

للحصول على شعر مصبوغ احمر أكاجو او عنابي بالكردية نحتاج المكونات الاتية:

عشرة ملاعق كبيرة من الحناء الطبيعية

كوب كركديه مغلي

نصف كوب خل تفاح

عصير ليمونة واحدة

صبغ الشعر أحمر

يتم خلط كلا من عشرة ملاعق كبيرة من الحناء الطبيعية، مع كوب كركديه مغلي، ثم إضافة نصف كوب خل تفاح، بعد الحصول على القوام المتجانس، ويتم تركه لمدة ثلاث ساعات متواصلة وهو مغطى تماما، ثم يتم إضافة عصير حبة ليمون.

يتم وضع الخليط بشكل متساوي على كامل بصيلات الشعر من الجذور وحتى الأطراف، وتركه لمدة ساعتين أو حتى الوصول للون المطلوب، ثم غسل الشعر جيدا بالشامبو والماء الفاتر.

صباغة الشعر بالاكاجو بالكركديه

في أناء على النار قومي بوضع نصف لتر من الماء، ثم قومي بإضافة مجموعة من أوراق الكركديه الجاف، ويتم تركه على نار هادئة لحين أن يغلي ليتم الحصول على مستخلص الكركديه.

بعد مرور عشرون دقيقة نطفأ النار عليه، ونتركه حتى يبرد تماماً، ثم نضعه داخل زجاجة ويترك ليلة كاملة.

في الليلة التالية نضع المزيج على كل الشعر لمدة ساعة ثم يتم غسله بالماء الفاتر والشامبو.

تغير لون الشعر بالكركديه

يتم وضع أناء به ماء على النار ثم نضيف بعض من الكركديه، ويترك ليغلي لمدة عشر دقائق ثم يتم تصفيته جيدا.

ثم نضيف ملعقتين من الجيلاتين ونقلب حتى يذوب، ثم نقوم بوضع ثلاث ملاعق من الكاكاو وملعقتين من الحناء وتمزج المكونات مع بعضها جيدا.

يتم وضعه على الشعر لمدة ساعتين مع تغطيته بكيس بلاستيك، ثم شطف الشعر بالماء البارد والشامبو.

قومي بصبغ الشعر بالكركديه واستخدمي الطريقة المناسبة لكي. وكرري الوصفة مرة كل أسبوع كي تحصلي على لون ثابت. وتحصلين على لون أحمر غامق لامع لتصبحين مثل نجمات بوليوود حيث أن هذا اللون منتشر بينهم.