للون بني غزالي.. صبغ الشعر بالشاي الأحمر وقل للشيب وداعاً تغطية 100% للشعر الأبيض بدون صبغة

هل كنت تعرفين أنه باستطاعتك صبغ الشعر بالشاي الأحمر؟، فإنها أحد الطرق المبتكرة لصبغ الشعر بمكونات طبيعية دون الحاجة لاستخدام مواد كيميائية للوصول للون المطلوب، وصفة اليوم تم تجربتها وأثبتت فاعليتها في الحصول على لون شعر أغمق بدرجات من لون شعرك الطبيعي، فعليك فقط إحضار الشاي، للقيام بصبغ الشعر بخطوات سهلة وبسيطة دون الحاجة للخروج من المنزل.

صبغ الشعر بالشاي الأحمر

قومي بإحضار ثلاثة أكياس من الشاي، وقومي بوضعها في ماء ثم قومي بغليها.

بعد ذلك اتركي الشاي يغلي لمدة نصف ساعة تقريبا أو حتى الوصول إلى لون داكن جداً، ثمّ اتركي هذا المزيج يبرد تماما لفترة من الوقت.

قومي بوضع المزيج على شعرك بواسطة فرشاة صبغ الشعر، وتأكدي من تغطية الشعر من الجذور وحتى الأطراف.

اتركي وصفة الشاي على شعرك لمدة لا تقل عن ساعتين، ثم قومي بغسل شعرك بماء فاتر جيدا ثم جفيفيه.

كرّري هذه الوصفة مرة كل الأسبوع، ومع الوقت سيتحول شعرك إلي اللون الأسود الداكن.

شاي البابونج لصبغة الشعر الأشقر

لكل سيدة تريد الحصول على شعر أشقر فاتح من خلال مكون طبيعي دون اللجوء إلى صبغة كيميائية، فيمكنها ذلك من خلال شاي البابونج، لما له من قدرة هائلة على تلوين الشعر باللون الذهبي الفاتح، بالإضافة إلى ترطيبه وتنعيمه والحفاظ عليه من الجفاف، ويمكن ذلك من خلال مغلي البابونج.

شاي الكاكاو لصبغة الشعر البني

أما عن محبي صبغ الشعر لون البني البندقي، فعليهم خلط كلا من خمس ملاعق من الكاكاو الخام وملعقة واحدة من الأكسجين وثلاث ملاعق من البن سريع الذوبان وإضافة ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

وزعي الخليط السابق على كامل شعرك واتركيه لمدة ساعتين أو حتى الوصول إلى اللون المطلوب. كرري العملية بشكل يومي على مدار ثلاث أيام للحصول على اللون المناسب.

من المعروف أن للشاي فوائد عدة. فمن الممكن تناوله كمشروب ساخن يومياً. لما له من قدرة على التنبيه والمساعدة في عملية الهضم. لكن تمت إضافة فائدة أخرى له وهو قدرته على صبغ الشعر بالشاي الأحمر بشكل مثالي وتحويله إلى الأسود بكل سهولة مع تكرار استخدامه على الشعر