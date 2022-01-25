طريقة سهلة لعمل برجر الفراخ في البيت خطوة بخطوة وبخطوات سهلة ومذاق لذيذ

يحظى برجر الفراخ على إعجاب كبير من قبل العديد من الأشخاص، فهو من الوجبات المفضلة بالنسبة العديد منهم، ولاسيما فئة الأطفال، فتلجأ العديد من الأمهات إلى عمل هذه الوجبة، حتى تقوم بإدخال البهجة والسعادة عليهم، ولهذا ازداد البحث من قبل العديد من الأشخاص حول طريقة عمل برجر الفراخ.

يبحث العديد من الأمهات حول الطريقة التي يجب إتباعها لعمل برجر الفراخ، نظراً لأنه يعد من الوجبات من التي تدخل البهجة والسعادة على منزلها من أطفال وزوج، بالإضافة إلى أنه يعد نوع من أنواع التجديد والتغيير في الوجبات التي يتم إعدادها يومياً، فأصبح من السهل التعرف على طريقة عمل برجر الفراخ من خلال موقعنا.

طريقة عمل برجر الفراخ

نجد أن هناك طرق كثيرة ومتعددة لعمل برجر الفراخ في المنزل، ولكن الأم تعد أحد الطرق المحببة لها ولأسرتها، وسوف نتحدث عن طريقة مميزة منها.

مكونات عمل برجر الفراخ

ملعقتين صغيرتين من ثوم البودرة.

صدور فراخ مخلية.

مقدار من البقسماط المطحون بما يعادل ملعقة ونصف كبيرة.

مقدار من النشا بما يعادل ملعقة كبيرة.

مقدار من الفلفل بما يعادل ملعقة صغيرة.

بصل بودرة بمقدار ملعقة صغيرة.

كزبرة ناشفة بما يعادل ملعقتين صغيرتين.

مقدار من الملح بما يعادل ملعقة صغيرة.

كيفية تحضير برجر الفراخ

هناك مجموعة من الخطوات التي لابد من تحضيرها، حتى يتم عمل برجر الفراخ، وإليكم أهمها، كالتالي: