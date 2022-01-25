كيك عصير برتقال بالحليب كيكة سريعة واقتصادية بمذاق مميز، الحلويات الاقتصادية سهلة وسريعة التحضير من أكثر ما يتم البحث عنه ما بين وصفات الحلويات المتعددة فبدون تعقيد يمكن صنع أشهى كيك واستعمال الفاكهة في مكوناته لتعزز من طعمه وتزيد من فوائده الصحية التي يحتاج لها الجسم، لذا يمكن تحضير كيك برتقال بلونه الأصفر الجميل وطعم برتقال يمتزج مع الحليب ليعطي نتيجة متناغمة تذوب في الفم من قطعة واحدة، كما أن الكيك عامة يمد الجسم بالطاقة اللازمة له حتى يشعر بالدفء في تلك البرد القارص الذي نشعر به بفصل الشتاء، كما أن كيك برتقال يحتوي على نسبة من فيتامين سي الذي يعزز ويقوي مناعة الجسم للأمراض المختلفة، سنعد معكم أكثر من وصفة وطريقة لعمل كيك بعصير برتقال العادية والمزينة واختاري ما يناسبك منها.

مكونات كيك بعصير برتقال وحليب اللذيذة

نحتاج إلى عدد 3 بيض بحرارة الغرفة. كوب من حليب بحرارة المطبخ. كوب سكر أبيض عادي. عدد 3 أكواب من دقيق منخول. نصف كوب من زيت النباتي. كوب من عصير البرتقال الطازج ليعزز الطعم جدا. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر محتويات الظرف كله. ملعقة كبيرة من الفانيليا. ملعقة برش قشر برتقال. كوب من عصير برتقال مع ربع كوب سكر بودرة.

تحضير كيك برتقال بالحليب بالخطوات

نضع البيض مع السكر داخل وعاء وتخفق مكونات معا جيدا، يضاف عليهم الزيت مع حليب وعصير برتقال مع برش قشر البرتقال وتخفق جيدا.

ثم نحضر وعاء آخر ينخل عليه الدقيق مع بيكنج بودر ويضاف عليهم الفانيليا تقلب مكونات الجافة معا ويصب عليها مزيج السائل بالتدريج.

تقلب مكونات كيك برتقال برفق بالمضرب اليدوي من أسفل لأعلى حتى تمتزج كل مكونات وتختفي كل تكتلات دقيق من مزيج الكيك.

ثم يدهن قالب الكيك بالزبدة ويرش عليها دقيق حتى لا تلتصق بها الكيك، ويسخن الفرن على حرارة عالية 170 درجة.

تدخل الكيك الفرن الساخن لمدة 40 دقيقة مع الحرص على عدم فتح باب الفرن إلى بعد مرور نصف ساعة على إدخال الكيك الفرن.

عندما يصبح الكيك لونه ذهبي يكون قد نضج اغلقي الحرارة واتركي الكيك قليلا داخل الفرن حتى لا يهبط معك قوام الكيك وتظل متماسكة وعالية.

بعد أن تبرد الكيك أخرجيها من الفرن واتركيها خارجا، وعلى مقلاه ضيفي عليها السكر مع عصير برتقال وتترك حتى يتكثف ويثقل قوام العصير صبيه على الكيك مباشرة وهو ساخن وقطعيه ويقدم بارد، كيك بعصير برتقال بصوص لذيذ شهية جدا.

كيك بصوص برتقال الرائع

كيك شهي بحبات المندرين أو اليوسفي التي لها طعم رائع مميز، مصنوعة بعصير اليوسفي وتزين بصوص برتقال الرائع كما أن لها مكونات بسيطة متوفرة في كل مطبخ ولها قوام هش ومذاق ليس له مثيل.

مكونات كيك برتقال بصوص رائع

نحتاج إلى عدد 2 كوب من دقيق. عدد 5 ثمرات من يوسفي. عدد 3 بيض بحرارة المطبخ. كوب من الزيت النباتي. نصف كوب لبن زبادي. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. كوب سكر أبيض. ملعقة كبيرة من الفانيليا. رشة من الملح. شرائح من يوسفي بدون بذر. لعمل صوص برتقال كوب من عصير البرتقال. عدد 3 ملاعق كبيرة من سكر. ملعقة كبيرة من نشا.

تحضير كيك عصير برتقال واليوسفي