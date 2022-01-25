ملعقة سحرية.. الخيار المخلل المقرمش ضعي هذا المكون لطعم خرافي لآخر حبة زي المحلات

الخيار المخلل المقرمش، من المقبلات الشائعة والتي تتناول مع الكثير من المأكولات، ويمكن استخدام الثوم أو الفلفل الحار وذلك حتي يعطى الخيار مذاق رائع ولاذع، وفي الغالب من قام بصنع الخيار يواجه مشكلة في حفظ قوام الخيار المقرمش، اليوم سنخبركم بكل الأسرار اللازمة لعمل الخيار زي المحلات.

الخيار المخلل المقرمش

المكونات

2 كيلو خيار ويكون رفيع.

بعضاً من الثوم عند الحاجة.

محلول التخليل

ملعقة صغيرة ملح مقابل كل كوب ماء.

نصف كوب من الخل.

معلقة سكر صغيرة وهذه هي سر القرمشة.

ثوم مهروس نصف معلقة صغيره منه.

نصف معلقة كزبرة مطحونة تكون صغيرة.

بعضاً من حبات الفلفل الحار.

تخليل الخيار

قطع أطراف الخيار وغسله جيداً.

يتم بعد ذلك وضعه في وعاء مع حبات الثوم.

تحضير المحلول

أولا ملئ الوعاء بالماء ومقابلها إضافة الملح، بعد ذلك ضعي الماء حتي يغطي الخيار وبعدها إضافة الخل.

بعد ذلك أضيفي السكر والتوابل مع التقليب جيداً.

ثم بعد ذلك قومي بسكب محلول التحليل في الوعاء الذي به الماء والخيار.

الخيار المخلل زي المطاعم

المكونات

خيار وحجمة صغير.

كوب ماء.

مقابل كوب الماء معلقة من الملح صغيرة.

معلقة من الخل.

كوب زيت نباتي.

فصين ثوم.

قرنين فلفل أخضر.

الطريقة

نقوم بوضع الخيار في وعاء كبير.

بعد ذلك ونضيف المكونات عليه والخلط.

ثم بعد ذلك نتركه حتي ينضج.

مخلل الخيار السوري

‏المقادير

‏2 كيلو خيار.

‏نص كوب خل.

‏4 فصوص ثوم.

‏4 معالق ملح كبيرة.

‏2 معلقة كبيرة نعناع.

‏معلقة سكر كبيرة.

‏عود كرفس.

‏فصوص حبهان.

‏طريقة التحضير

أولا ‏ضعي الخيار في علبة تكون كبيرة ووضع معها 3 أكواب ماء.

بعد ذلك يتم ‏إضافة فصوص الحبهان و4 من فص الثوم والكرفس.

ثم ‏ضيفي 2 معلقة من النعناع كبيرة، ومعهم معلقة سكر.

‏تليها، إضافة 4 معالق ملح.

بعد ذلك ‏يجب أن تغطي الماء الخيار.

فوائد الخيار المخلل

يحميك الخيار المخلل من الإصابات بالأمراض.

يعمل على تقوية النظر وتقوية العظام، وذلك لأن به فيتامين أ، ك، سي بالإضافة إلي وجود الفوليك وأهم المعادن كالبوتاسيوم والحديد والكالسيوم.

تعمل على تحسين مستوي الهيموجلوبين.

تعمل على سيطرة أمراض السكر.

تحافظ على الكبد.

وفى الختام يجب أن نضع في عين الاعتبار، أن الخيار المخلل المقرمش ، كل كوباً منه يحتوي على ما يقرب من 19 سعر حراري، و 0.22 جرام دهون ليست مشبعة وكذلك 0.93 بروتينات و1.7 جرام من الألياف، أما عن الكربوهيدرات 4.01 جرام.