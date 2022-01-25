شفاف وطري.. خبز الشاورما السوري بالتكات السحرية ومقادير مظبوطة 100% لألذ خبز صاج وتورتيلا ستتذوقيه

خبز الشاورما السوري من المخبوزات الخفيفة ذو طعم مميز يحبه الكبار والصغار ويعتبر من المأكولات الشرقية، ومن جانب آخر فهو شامي الأصل سريع وسهل التحضير، ويمكن حشو الخبز باللحم أو الدجاج وهناك من يجعل هذا الخبز وجبة أساسية، ويعد خبز الصاج من أسرع أنواع الخبز التي يمكن إعدادها، اليوم سنخبركم بكل التفاصيل والأسرار.

خبز الشاورما السوري

يتكون من

2 كوب حليب.

نصف كوب زيت نباتي.

نصف كوب ماء.

2 ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة من محلب.

5 معالق كبار سكر.

1 كيلو طحين.

طريقة عمل خبز الشاورما الأصلي

أولا نضع المكونات مع بعضها، ثم قومي بالعجن حتى تحصلي على عجينة نوعاً ما متماسكة وطرية.

بعد ذلك وضع العجينة ف إناء وتركها حتى نصف ساعة.

ثم بعد ذلك نقطع العجينة قطع متساوية إلي حد ما.

بعد ذلك وباستخدام النشابة افردي العجينة.

ثم يتم وضع مقلاه بها زيت خفيف وعلى نار متوسطة حتى تنضج من الجهتين.

‏خبز الشاورما الطري

‏المكونات

‏كوبان من الماء الدافئ.

‏ملعقة من السكر الأبيض صغيرة.

عدد ‏5 معالق صغيرة من الخميرة الفورية.

عدد 6 أكواب الدقيق الأبيض.

‏ملعقتان صغيرتان ملح الطعام.

‏ ثلث كوب زيت الزيتون ويكون نقي.

طريقة التحضير

أولا وضع الماء الدافئ والسكر في وعاء كبير الحجم والخلط جيداً.

بعد ذلك ضيفي الخميرة، مع التقليب حتي 15 دقيقة.

ثم يتم جلب وعاء آخر، ووضع فيه الدقيق الأبيض ويكون منخول، وضيفي ملح الطعام، وكذلك زيت الزيتون.

بعد ذلك ضيفي الماء إلي المكونات السابقة، وليس جيداً حتي يصبح متجانس.

ثم بعد ذلك آخر كوب ماء نضعه على العجينة، وبهذا ستحصل على عجينة طرية.

وهنا نقوم بتقسيم العجينة إلي 13 كرة تكون متوسطة الحجم، والتغطية جيداً.

نتركها حتي ساعتين، وبعدها نقوم بفردها، وهكذا ستحصل على عجينة دائرية.

بعد ذلك يتم دخول العجينة الفرن حتي يصبح لونها ذهبي.

عمل العيش السوري

المقادير

كوبان من الدقيق.

نص كوب من الماء.

نصف معلقة ملح صغيرة.

معلقة من الخميرة الفورية.

رشة سكر.

طريقة العمل العيش السوري

ضعي كل المكونات الجافة مع بعضها، وسكب الماء في المنتصف، وعجنها حتي تصبح عجينة متماسكة مع بعضها.

بعد ذلك تقطيع العجينة إلي كرات متساوية ووضعها في صينية مدهونة من الزيت، وتركها حتي ثلاثة ساعات.

ثم جهزي مقلاه وضعي زيت بها.

بعد ذلك تفرد العجينة حتي تصبح دائرة، وضعيها في المقلاة.

أصبح خبز الشاورما السوري من أكثر الوجبات التي يتجه إليها الكثير عندما يشعروا بالجوع، وتميز العيش عن غيره من الأنواع بأنه يكون خبز صاج وملفوف أيضاً، ولكن الخبز المخصص بالشاورما دائماً ما تري ربات المنزل صعوبة في عمله لذلك قمنا بشرح الطريقة.