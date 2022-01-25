أحلي والذ طريقة عمل المكرونة البشاميل في البيت خطوة بخطوة وبدون مجهود والطعم ولا اروع من كده

المكرونة البشاميل من الأكلات التي لا تخلو منها أي سفرة، فهي موجودة دائمًا في العزائم والمناسبات، وذلك لأنها من الأكلات اللذيذة التي يفضلها جميع الأشخاص سواء كانوا كبار أو أطفال، وهي من الأكلات السهلة التي تستطيع كل ربة منزل تنفيذها بكل سهولة وفي وقت بسيط، بالإضافة إلى أنها تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الإنسان في وجبته.

طريقة تحضير المكرونة البشاميل

للحصول على مكرونة بشاميل ألذ من المطاعم لابد من الحرص على وضع المقادير المظبوطة واتباع الخطوات الدقيقة

مكونات عمل المكرونة البشاميل

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

كيس من المكرونة الأصابع.

حبتان من البصل المفروم.

ملعقة صغيرة من كل من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة واحدة من الزبدة.

كوب واحد من كل من الجبنة الرومي والجبنة الموزاريلا.

مكونات البشاميل

4 ملاعق من الزبدة.

أربعة ملاعق من الدقيق.

لتر من اللبن.

ملح وفلفل أسود.

نصف كوب من الجبنة الرومي المبشورة.

طريقة التحضير

طريقة تحضير البشاميل

نحضر وعاء ونضعه على النار ونضع فيه الزبدة ونتركها حتى تذوب.

نضع الدقيق على الزبدة ونقلبه حتى يأخذ اللون الذهبي.

نضع اللبن على الدقيق ونقلبه جيدًا حتى الوصول إلى القوام المراد ويتم رفعه من على النار.

يوضع الملح والفلفل الأسود والجبنة ويتم تقليبهم جيدًا.

طريقة تحضير المكرونة البشاميل