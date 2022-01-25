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عمر شويل - جدة أحلي والذ طريقة عمل المكرونة البشاميل في البيت خطوة بخطوة وبدون مجهود والطعم ولا اروع من كده - ثقفني
المكرونة البشاميل من الأكلات التي لا تخلو منها أي سفرة، فهي موجودة دائمًا في العزائم والمناسبات، وذلك لأنها من الأكلات اللذيذة التي يفضلها جميع الأشخاص سواء كانوا كبار أو أطفال، وهي من الأكلات السهلة التي تستطيع كل ربة منزل تنفيذها بكل سهولة وفي وقت بسيط، بالإضافة إلى أنها تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الإنسان في وجبته.
طريقة تحضير المكرونة البشاميل
للحصول على مكرونة بشاميل ألذ من المطاعم لابد من الحرص على وضع المقادير المظبوطة واتباع الخطوات الدقيقة
مكونات عمل المكرونة البشاميل
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- كيس من المكرونة الأصابع.
- حبتان من البصل المفروم.
- ملعقة صغيرة من كل من الملح والفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة واحدة من الزبدة.
- كوب واحد من كل من الجبنة الرومي والجبنة الموزاريلا.
مكونات البشاميل
- 4 ملاعق من الزبدة.
- أربعة ملاعق من الدقيق.
- لتر من اللبن.
- ملح وفلفل أسود.
- نصف كوب من الجبنة الرومي المبشورة.
طريقة التحضير
طريقة تحضير البشاميل
- نحضر وعاء ونضعه على النار ونضع فيه الزبدة ونتركها حتى تذوب.
- نضع الدقيق على الزبدة ونقلبه حتى يأخذ اللون الذهبي.
- نضع اللبن على الدقيق ونقلبه جيدًا حتى الوصول إلى القوام المراد ويتم رفعه من على النار.
- يوضع الملح والفلفل الأسود والجبنة ويتم تقليبهم جيدًا.
طريقة تحضير المكرونة البشاميل
- نحضر وعاء ونضع فيه الماء ونضعه على النار ونتركه حتى يغلي الماء.
- نضع المكرونة في الماء ونضع عليها الملح.
- تترك المكرونة حتى تنضج ويتم تصفيتها من الماء وغسلها جيدًا.
- يتم إحضار مقلاة وتوضع على النار ويوضع فيها الزبدة حتى تذوب.
- يوضع البصل المفروم على الزبدة ويقلب حتى يذبل ثم توضع عليه اللحمة المفرومة.
- يوضع عليها الملح والفلفل الأسود وتقلب حتى تنضج.
- يتم إحضار صينية ويتم تغليفها بالبشاميل.
- توضع طبقة من المكرونة في الصينية وتوضع اللحمة في المنتصف ثم توضع كمية المكرونة المتبقية فوق اللحمة.
- يوضع البشاميل على السطح ويوضع عليه الجبنة الرومي والموزاريلا.
- تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة وتترك حتى تنضج.
- توضع الصينية تحت الشواية حتى يأخذ السطح اللون الذهبي.
- تخرج من الفرن وتكون جاهزة للتقديم.
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