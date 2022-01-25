زي القطن.. فطائر الشاورما الرهيبة ألذ وأسرع أكلة بكل تكاتها السحرية لتصبحي شيف في مطبخك

فطائر الشاورما، هذا المصطلح سيستغربه البعض ولكن دعوني أقول لكم أن هذه الفطيرة قد تكون مختلطة من الكثير من الحضارات أو مطابخ متنوعة، وعليها إقبال وذلك لما تحتويه من مكونات غذائية مهمة لصحة جسمك، وطريقة صنعها تختلف من بلد إلي آخري، وسوف نخبركم بالتفصيل حول طريقة عملها لألذ وجبة يمكن تناولها.

فطائر الشاورما

من الوجبات المتكاملة السريعة التحضير الفطائر التركية بالشاورما او الباشكا التركي لعملها بنجاح التزمى المكونات و طرة التحضير:

المكونات

5 معالق زيت كبيرة.

4 معالق حليب كبيرة.

1 معلقة صغيرة من الملح.

4 كوباً من الطحين.

1 معلقة كبيرة خميرة.

2 سكر معلقة كبيرة.

ماء حسب الاحتياج.

الحشو

صدور دجاج خالية من العظام.

طماطم مقطعة مكعبات.

معلقة طحينة كبيرة.

بالضافة الى معلقة ملح صغيرة.

و معلقة فلفل أسود صغيرة.

بصلة.

ثلاثة معالق بقدونس مفروم.

خمس معالق كبيرة خل.

للوجه الخاص بالفطائر

ثلاثة معالق سمسم.

1 بيضة تكون مخفوقة.

فطائر رولي بخبز الشاورما

أولا ضعي المكونات في العجان الكهرباء وخلطهم جيداً باستثناء الماء.

بعد ذلك إضافة الماء تدريجياً حتي تتماسك العجينة.

يتم بعد ذلك ترك العجينة حتي ساعة.

ثم بعد ذلك ضعي الحشو على النار، وقومي بتشويحه.

ثم قومي فرد العجينة وضعي بها الحشو.

بعد ذلك يتم لفها مرة أخري.

قومي بعد ذلك بوضع السمسم والبيض على وجهها.

ثم يتم إدخال العجينة الفرن.

فطائر الشاورما التركية

المقادير

٢ كوب من لحم ضأن مقطع شرائح تكاد تكون رفيعة.

1 ملعقة كبيرة من طحينة.

ملعقة كبيرة بهارات شاورما.

2 ملعقة كبيرة خل أبيض.

ملعقة صغيرة ملح ليمون.

3 طماطم مقطعة شرائح.

ملعقة صغيرة ملح.

ليمونة مقطعة لشرائح.

بصلة مقطعة شرائح.

برتقال مقطع شرائح بالقشر واحدة فقط.

كوب ماء

1 فطيرة جاهزة على الطهي.

طريقة عمل فطائر محشية

أولا وضع العجينة في الفرن لمدة ١٠ دقائق.

بعد ذلك وضع الحشو على النار حتي يأخذ اللون الذهبي.

ثم بعد ذلك وضع الحشو في الفطيرة ودخولها إلي الفرن.

قومي بعد ذلك بتشغيل الشواية.

وعندما يصبح اللحم ناضجاً يكون مهيأ للتقديم.