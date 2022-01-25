تكات تحضير كريم كولاجين لازالة تجاعيد الوجه وطريقة عمله في المنزل بكل سهولة وبأقل التكاليف

نقدم لكم تكات تحضير كريم كولاجين لازالة التجاعيد نهائيا حيث أن تجاعيد الوجه هي مشكلة كبرى بالنسبة لمن يعانون منها فهي تظهر عندما يتقدم الشخص في العمر هذا يؤدي إلى ظهور تجاعيد في عدة أماكن في الجسم مثل الوجه والذراعين واليدين والرقبة فهم أكثر الأماكن تعرضًا للتجاعيد، وتلك المشكلة تؤرق كل من يعانون منها؛ لذلك انتشرت طرق عديدة لعلاجها سواء بمواد طبيعية او كيميائية ومشاكل الوجه من الأفضل أن تعالج بطرق طبيعية؛ حيث إن هناك كريم كولاجين يمكن صنعه في المنزل بكل سهولة واستخدامه لعلاج تلك التجاعيد دون الحاجة لإنفاق الكثير من الأموال من أجل ذلك، ومن خلال ذلك المقال سوف نشرح لكم طريقة عمل كريم كولاجين بالتفصيل في المنزل بأقل التكاليف عبر موقعنا الرائع ثقفني.

تكات تحضير كريم كولاجين

ملعقة كبيرة من لبان الذكر.

مقدار ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

علبة زبادي.

طريقة تحضير كريم الكولاجين

نقوم بخلط جميع المكونات جيدًا؛ حتى نحصل على عجينة سهلة عند الفرد.

نقوم بوضع الكريم على الوجه ونتركه حوالي 30 دقيقة.

بعد انتهاء المدة نقوم بتنظيف الوجه من الكريم عن طريق غسله جيدًا بالماء، ثم نقوم بوضع كريم مرطب لترطيب الوجه.

مكونات أخرى لعمل كريم الكولاجين

هناك وصفة أخرى لعمل كولاجين طبيعي ومكوناتها هي:

كوب من ماء الورد.

3 ملاعق لبان الذكر.

طريقة التحضير

نقوم بنقع لبان الذكر في ماء الورد ليلة كاملة.

بعد مرور الليلة نعمل على تصفية الوصفة والتخلص من حصى اللبان المتبقي.

نقوم بإضافة ملعقة دقيق للوصفة.

نضع الوصفة على نار هادئة ونقوم بالتقليب جيدًا.

نقوم برفع الوصفة من على النار عندما تصبح المكونات شبه كريمي.

نضع كريم الكولاجين على الوجه ثم نتركه حتى يجف.

نقوم بغسل الوجه بالماء جيدًا ثم نقوم بدهنه بكريم مرطب أو زيت مرطب.

فوائد كريم الكولاجين الطبيعي للوجه

هناك العديد من الفوائد منها: