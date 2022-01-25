مش هاتخطر على بالك.. طرق تنظيف الممبار بدون تعب وفي ثواني وبدون زفارة مش هاتبطلي تعمليه

تتعد طرق تنظيف الممبار ولكن أفضلها سيتم ذكرها اليوم، حيث كثيراً من الأشخاص يفضلن محشي الممبار، ولكن يجدون صعوبة بالغة في تنظيفه، فمع اقتراب موسم الأعياد وخاصة عيد الأضحى المبارك، تنظيف الممبار، تبحث أغلب ربات المنزل عن طرق مبتكرة وسريعة تسهل عليهم تنظيفه، لذلك يتم الاستعانة إلى بعض المكونات والأدوات اللازمة لإزالة رائحته الكريهة، سواء الضاني أو البقري أو العجالي، وتساعد الطرق التي سيتم ذكرها على تنظيف كمية كبيرة في وقت قصير ومن ثم، يتم تخزينه للاستخدام فيما بعد جاهز فورا على الحشو.

طرق تنظيف الممبار

سنحتاج للتنظيف المكونات التالية:

محلول بيكربونات الصوديوم

اناء به اثنين لتر ماء.

كوب من الخل.

خمس ملاعق من الملح.

ليمون.

الطريقة

نحضر طبق مناسب لكمية الممبار المراد تنظيفها، ويتم تغطيته تماماً بالماء.

يتم إضافة كلا من الخل والبيكربونات والملح.

يتم ترك كل ما سبق لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نترك الممبار في الوعاء مع هذه المكونات لمدة نصف ساعة.

باستخدام سكين غير حاد نقوم بإزالة الدهون من على الممبار، ولكن بهدوء حتى لا يقطع.

بعد إزالة الدهون جيدا، يتم إضافة عصير الليمون على الممبار.

يتم تركه عشرة دقائق، ثم نغسله بالماء والان أصبح الممبار جاهزا للحشو أو التفريز.

أسرع طريقة لتنظيف الممبار

بدلا من استخدام السكين، استعيني بغطاء زجاجة وأدخليه في الممبار مع الضغط اسحبيه للآخر، ليخرج كل ما فيه خارجا.

ويتم تكرار الخطوة مع بقية الكمية، عند الانتهاء تماما يتم وضعه في طبق مناسب له.

ويتم إضافة كلا من الخل والماء والليمون عليه، ويتم تركه لمدة نصف ساعة على الأقل، حتى يتم الوصول في الآخر على ممبار نظيف وتعتبر هذه الطريقة من أسرع وأنجز الطرق المتاحة لست البيت.

تنظيف العصبان

في البداية يتم قلب الممبار على الجهة الأخرى، ووضعه تحت الماء مباشرة، ليتم خروج كل ما فيه.

ثم نضعه في طبق ونضع عليه زجاجة من مشروب السفن اب، ويتم تركها لمدة ساعة واحدة.

ثم يتم غسله جيدا بالماء ثم باستخدام السكين يتم كحته بهدوء، حتى ينظف تماما ويصبح لونه أبيض.

وهنا نكون قد تعرفنا على أفضل طرق تنظيف الممبار بسهولة ووقت قصير بالمنزل، ويمكن تطبيق إحدى الطرق على كميات كبيرة منه، حتى تستطيعي تخزينه في الفريزر لاستخدامه في وقت لاحق.