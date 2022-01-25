نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف أصنع احمر شفايف في المنزل بمكونات طبيعية واقتصادية وبطريقة سهلة والنتيجة مبهرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قومي بتحضير أحمر الشفاه الذي ترغبين فيه بكل سهولة من خلال المنزل، بمكونات طبيعية وأمنة على الشفايف، ولا تسبب أي تشققات أو جفاف، كما أن القيام بتحضيره في المنزل قد يسهل الكثير من التكاليف المرتفعة عند شرائه جاهزًا، ولذلك قد جئنا لكم اليوم ببعض الوصفات المحددة لعمل أفضل أحمر شفايف، يعطي جمالًا والجاذبية المرغوب فيها.

تهتم النساء بجمالهم وجاذبيتهم بشكل عام، لذلك دائم مايهتم الكثير منهم باستخدام مستحضرات التجميل لإعطاء الشكل المرغوب فيه ، ومن أهم هذه المستحضرات هو أحمر الشفايف الذي يعتبر أكثرهم استخدامًا بشكل يومي لمنح الشفايف اللون والجاذبية المطلوبة، والآن يمكنكم بدلًا من شراء الروج جاهز القيام بإعداده في المنزل بخطوات بسيطة وغير مكلفة وهي ما سوف نتعرف عليه في هذا المقال.

طريقة عمل احمر الشفايف منزليًا

يمكنك اختيار الطريقة المناسبة لكي لعمل احمر الشفايف الخاص كما أيضًا يمكنك التحكم في درجة اللون المناسبة كل ذلك منزليًا بدون أي مواد كيميائية ومن أهم طرق إعداده كالآتي:

طريقة عمل احمر الشفايف النباتي

هذه طريقة تستخدم بمكونات طبيعة كاملة وتعطي لون لامع جذاب ويركب أيضًا الشفايف وطريقة التحضير كالآتي

المكونات

ملعقة صغيرة الحجم من صبغة الطعام الطبيعية المصرح بها حسب اللون المرغوب.

ملعقة واحدة من زيت الكاميليا.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

ملعقة واحدة من زبدة الشيا.

ملعقة واحدة من شمع الكانديلا.

طريقة التجهيز

ضعي مجموعة الزيوت الطبيعية، مع زبدة الشيا مع الشمع في طبق واحد معدني.

قومي بعمل حمام بخار مائي للمكونات.

بعد تمام الذوبان الكل الزيوت مع بعض وتجانسها، أضيفي الصبغة بشكل تدريجي مع التقليب حتى الحصول على درجة اللون المطلوبة.

ضعي كل الخليط في علبة صغيرة مناسبة.

ضعي العلبة في الثلاجة حتى تتماسك، ويتم استخدامها في أي وقت تشائين.

طريقة احمر الشفايف بإستخدام البنجر وزيت اللوز

البنجر معروفة بلونه القوي الجذاب ولذلك يمكن استخدامه لعمل أفضل احمر شفايف وطريقة التحضير كالتالي:

المكونات

ملعقة من البنجر المسلوق المهروس تمامًا.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

ملعقة من شمع العسل.

ملعقة من زبد الكاكاو.

ملعقة من أي زيت عطري مثل زيت النعناع.

طريقة التحضير