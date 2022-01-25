افضل طريقة بقلاوة ممكن تعمليها

البقلاوة من الحلويات الشرقية اللي كلنا بنحبها ، طعمها لذيذ وفي نفس الوقت من انواع الحلويات اللي مش بتاخد وقت في تحضيرها ومش بتحتاج مكونات كتير ، والنهاردة هنشارك معاكم طريقة عمل البقلاوة بالخطوات والفيديو ، وهنشوف مع بعض كمان فيديو فيه اكتر من طريقة لتشكيلها وتقديمها بطرق مختلفة.

طريقة عمل البقلاوة:

المكونات:

– 2 ستيك زبدة سايحة.

– 2 ½ كوباية عين جمل.

– 1 كوباية لوز مقشر.

– ¾ كوباية فسدق مجروش.

– بشر قشر برتقانة.

– ذرة ملح.

– 1 معلقة صغير قرفة مطحونة.

– 12 ورقة جلاش.

– فسدق مطحون للتزيين.

مكونات الشربات:

– 2/3 كوباية سكر.

– ¼ كوباية عسل.

– 2/3 كوباية ماية.

– عصير 1 ليمونة.

– 3 عيدان قرنفل.

طريقة التحضير:

1- سيحي الزبدة وسيبيها شوية على النار لحد ما لونها يبقى بني على خفيف لان ده هيضيف نكهة مميزة للبقلاوة.

2- حطي اللوز وعين الجمل في محضر الطعام واضربيهم مع بعض بحيث يبقوا مجروشين بس او مطحونين خشن ، انقلي المكسرات لطبق وضيفي عليها الفسدق, قشر البرتقان, الملح, القرفة, وربع كمية الزبدة السايحة ، واخلطي كل المكونات مع بعض كويس.

3- هاتي صينية الخبز ادهنيها بالزبدة ، حطي ورقة جلاش وافرديها كويس في الصينية وادهنيها بالزبدة ، وكرري الطريقة دي لحد ما تحطي 5 ورقات جلاش فوق بعض ، وادهني كل طبقة بالزبدة كويس.

4- حطي خليط المكسرات وافرديه كويس ، حطي فوقية باقي ورق الجلاش مع دهن كل طبقة بالزبدة السايحة بكمية وفيرة.

5- استخدمي سكينة حادة لتقطيع البقلاوة في خطوط مايلة او على شكل ماسي ، ودخليها الفرن لمدة ساعة.

6- اثناء ما البقلاوة في الفرن هنحضر الشربات ، هاتي حلة وحطي فيها السكر, العسل, الماية, عصير الليمون, القرنفل ، سيبي الخليط يغلي على النار مع التقليب المستمر لحد ما السكر يدوب ، وسيبيه على نار خفيفة لمدة 10 دقايق تقريبا لحد ما يتقل شوية ، ارفعيه من على النار وسيبيه يبرد تماما.

7- لما البقلاوة يبقى لونها دهبي خرجيها من الفرن ، بمجرد ما تهدى من حرارة الفرن ، صبي الشربات فوق البقلاوة ، وحطيها في الفرن تاني لمدة 5 دقايق كمان.

8- زيني وش البقلاوة بالفسدق المطحون ، وسيبيها تبرد تماما ، عشان تديها وقت تمتص كل الشربات ، وطلعيها من الصينية وقدميها.

الطريقة بالفيديو:

4 طرق مختلفة لتشكيل وتقديم البقلاوة:

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