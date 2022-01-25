نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيفتح نفسك.. طريقة تنظيف الممبار والتخلص من الدهون والزفارة بدون تعب بهذا المكون الغريب في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تنظيف الممبار كثيرات لا يعرفونها، خاصةً وأن طبق الممبار من الأكلات الشعبية الجميلة التي يفضلها كثير من المصريين، لكن ربة المنزل تواجه صعوبة في تنظيفه، بالأخص وأنه رائحته قد تظل حتى بعض الطهي، من أجل هذا يتوجب على السيدة التي تعد الممبار للطهي، أن تتبع خطوات معينة وتضيف مكونات محددة لتزيل الرائحة وتنظف الممبار وتجعله أبيضًا وشهيًا للغاية عند الأكل.

طريقة تنظيف الممبار

هل تعلمين أن الممبار له طريقة معينة لتنظيفه وإزالة رائحته؟ خاصةً وقد ظهرت عدة طرق انتشرت على اليوتيوب لتنظيف الممبار، منها استخدام السفن أب، أو الكربونات، أو غطاء الزجاجة، والآن سوف نذكر لكِ كل طريقة منهم على حدة.

لكنك في البداية يجب أن تعرفي أن الممبار لابد أن تقلبيه والأمر يتم كالآتي:

انقعي الممبار أولًا في ماء وخل وملح.

ثم امسكي السكين وإزيلي قطع الدهون التي توجد على جانبيه.

امسكي طرف الممبار وبأصابع يديك الأثنين قومي بإدخال الطرف الآخر من هذا الطرف حتى تتمكنين من قلبه.

استخدمي السكين في حك جدار الممبار بعد قلبه على الناحية الأخرى، لإزالة فضلات صفراء لزجة ملتصقة على سطحه، وهي المسؤلة عن الرائحة الغير مستحبة.

وهكذا تكونين انتهيت من أول خطوة، وعليكِ استخدام أحد الطرق التالية لتنظيف الممبار.

تنظيف العصبان بالبيكربونات

المكونات

ماء.

خل.

ملح.

ليمون.

كربونات صوديوم.

طريقة التنظيف

ضعي الممبار في وعاء عميق، ثم ضيفي فوقه الماء.

قومي بإضافة الخل والملح، والبيكربونات.

دعي الممبار في هذه الخلطة حتى تمر 30 دقيقة.

اخرجي الممبار من خلطة التنظيف، ثم اضيفي فوقه الليمون وماء قليل، واتركيه عدة دقائق.

هكذا يصبح الممبار جاهز للحشو والطهي بعد ذلك.

تنظيف الممبار بالسفن أب

هذه الطريقة تستخدمها بعض النساء وتفضلها لسهولتها، وهي تتم باستخدام سائل المياه الغازية بنوع سفن أب، والخطوات كالآتي:

يمكنك قلب الممبار تحت مياه الصنبور، وكحت الطبقة التي فوقه.

ضعي الممبار في وعاء، ثم ضعي فوقه السفن أب، وكوب زبادي.

اتركيه في هذه الخلطة لمدة ساعة، ثم اكحتيه مرة ثانية بالسكين.

هكذا يصبح الممبار نظيفًا وأبيض اللون.

في الختام يمكنك استخدام طريقة تنظيف الممبار سواء بالبيكربونات، أو حتى باستخدام السفن أب، لكن الأهم أن تقومي بقلبه أولًا قبل استخدام تلك الطرق، لضمان عدم وجود زفارة عند تناوله.