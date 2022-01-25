لذيذة واقتصادية.. البفتيك الكذاب بنصف كيلو لحم مفروم فقط لسفرة كبيرة تشرفك في العزومات

البفتيك الكذاب من وصفات الطهي الرائعة، التي ترغب جميع ربات المنزل في عملها، خاصةً وأنها ستعينك على التوفير في استخدام اللحوم، ولن تكون وصفة مكلفة، والأهم في الوصفة هي بقية المكونات بطبيعة الحال، وكذلك التتبيلة التي ستوضع مع المكون الأساسي، حتى أننا لن نذكر لكِ وصفة واحدة، بل سنعرفك خطوات أشهر الوصفات لهذا النوع من وصفات الطعام.

البفتيك الكذاب

ويطلق على الكفتة بالقصمات من أشهر الطرق وأبسطها واسرعها، وذلك طعمها مميز ورائع نعرض لكى المكونات عمل كالتالي:

نصف كيلو لحم مفروم.

بصلة مبشورة.

نصف كوب بقسماط.

بيضة.

ملعقة صغيرة قرفة ناعمة.

وملعقة زنجبيل بودرة.

مقدار ملعقة بابريكا كبيرة.

ملح، فلفل أسود.

ملعقتين دقيق.

طريقة عمل البفتيك باللحمة المفرومة

في بولة عميقة، ضعي اللحم المفروم، وفوقه البصلة، والبيضة والبابريكا، وبقية المكونات من توابل، مع الدقيق.

بعد ذلك قومي بعجن كل المكونات معًا بعناية.

ثم شكلي العجينة لكرات متوسطة.

افردي كيس بلاستيكي، ثم ضعي طرفه فوق كرة اللحم المتبلة.

افردي اللحم، لتصنعي قرص مستدير من اللحم.

اغمسي القرص في بيضة مخفوقة ثم غيطها بالبقسماط، وقومي بتحميرها.

اسكالوب بانيه باللحمه المفرومة فى الفرن

طريقة صنع البفتيك وطهي في الفرن، أما المكونات التي استخدمتها فهي كالتالي:

نصف كيلو لحم مفروم.

بصل بودرة.

ملعقة صغيرة قرفة ناعمة.

ملعقة زنجبيل بودرة.

بيضة.

ملعقة بابريكا.

ملح، فلفل أسود.

بقسماط حسب الرغبة.

طريقة عمل اسكالوب بانيه في الفرن

قومي بتتبيل اللحم بجميع البهارات.

تبلي البقسماط بالبابريكا، والملح.

شكلي اللحم بشكل البفتيك المعروف.

ثم اغمسي البفتك في البقسماط ووزعيه في الصينية، ثم ادخليها الفرن.

ثم يقدم ساخنًا.

اسرار نجاح البفتيك بالحمة المفرومة

إن رغبتِ في عدم تفتيت أقراص اللحم بعد تشكيلها وتتبيلها عليكِ بمراعاة النقاط التالية:

ضعي ثلاث ملاعق بقسماط مع اللحم أثناء العجن، حتى يمنع اللحم من إخراج مياه، أو يصبح أصغر حجمًا.

ثم ادخليها في الفريزر أن أردتي تحميرها، واتركيها قليلًا لتتماسك.

اغمسي البفتك في البيض ثم في الدقيق ثم البيض مرة أخرى.

بعد الخطوة السابقة غطي البفتك بالبقسماط.

ثم حمريه في زيت غزير ساخن.

اجعلي النار متوسطة وليست عالية.

تستطيعين تقديم مكرونة بالصلصة جانب تلك الوجبة.

البفتيك الكذاب من الوصفات الاقتصادية، والتي يمكنك صنعها لأطفالك، كما أنها وجبة مثالية ونكهتها مميزة، يمكنك طهيه في الفرن أو تحميره في الزيت وفي كلتا الحالتين الطعم رائع.