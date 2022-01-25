نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كرسبى دجاج كنتاكى المقرمش بتتبيلة جديدة شهية و خطيرة والطعم حكاية في المقال التالي
يعتبر كرسبي الدجاج من من الوصفات اللذيذة والشهية وسهلة التحضير. كما انة من الوجبات الى عليها اقبل شديد فى الشراء من المطاعم. ويمكن تحضيرها فى المنزل بسهولة. ويكمن سر نجاح الدجاج الكرسبى فى الوصفة والتتبيلة التى تستخدم فى عمله. وتبحث ربات البيوت والأمهات عن افضل الطرق لاعداد كرسبي الدجاج فى المنزل بنفس الطعم المميز. وسوف نوضح فى الخطوات التالية اسرا عمل كرسبي الدجاج على طريقة المطاعم وسر التتبيلة المميزة.
طريقة عمل كرسبى الدجاج فى المنزل بطريقة مميزة
لعمل كريسبي الدجاج فى المنزل يوجد بعض المكونات التى تستخدم فى عمل كرسبي الدجاج والتى تؤدى للحصول على وجبة شهية ومميزة بنفس طعم كرسبى الدجاج فى المطاعم . حيث يوجد مكونات تستعمل فى تتبيلة الدجاج كما يوجد ايضا مكونات تستعمل التغطية ولذلك يجب توفر هذة المكونات بالاضافة الى اتباع الخطوات والمقادير اللازمة للحصول على طعم مميز وشهى وهذه المكونات هى.
مكونات تتبيلة الدجاج
- حبتان من الدجاج كل واحدة مقطعة الى ثمان قطع.
- ثم كوب ونصف من الزبادى او اللبن الرايب.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- مع ملعقة من الخل.
- ايضا ملعقة من الكركم.
- ثم ملعقة من البابريكا.
- كذلك ملعقة من البصل البودر.
- مع ملعقة من الثوم البودر.
- مكعبان مرقة دجاج.
- ايضا ملعقة صغيرة من الهيل.
- ملعقة من الزعتر.
- ثم ملعقة من الملح.
- ملعقة من الشطة حسب الرغبة.
- كمية كافية من الزيت للقلى.
مكونات التغطية
- كوبان من الدقيق.
- ثم نصف كوب من النشا.
- كوبان من البقسماط.
- كذلك ثلاث حبات من البيض المخفوق.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ثم ملعقة من الملح
- .ايضا ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- مع ملعقة صغيرة من الثوم االبودر.
- ايضا ملعقة صغيرة من البصل البودر.
- كذلك ملعقة صغيرة من البابريكا.
مكونات اخرى للتقديم
- كاتشب.
- مايونيز.
- الثومية.
- الخبز.
- شرائح خس.
- شرائح طماطم.
خطوات وطريقة عمل كرسبى الدجاج المقرمش والرائع
- غسل الدجاج جيدا مع تقطيع الى حبة من الدجاج الى ثمان قطع.
- وضع جميع مكونات التتبيلة فى وعاء وتخلط جيدا حتى تتجانس معا ثم نضع قطع الدجاج فى التتبيلة.
- تقلب قطع الدجاج فى التتبيلة مع فركها جيدا بالتتبيلة. تغطية الوعاء ونضع قطع الدجاج بالتتبيلة في الثلاجة ليلة كاملة او ست ساعات على الأقل.
- وضع البيض المخفوق في طبق ثم وضع البقسماط فى طبق اخر.
- خلط الدقيق وجميع المكونات الأخرى ماعدا البيض والبقسماط في طبق كبير.
- وضع الزيت فى مقلاة عميقة على النار حتى يسخن جيدا وتكون النار متوسطة عند وضع قطع الدجاج حتى لا تحترق من الخارج وتكون نية من الداخل.
- نقوم بوضع قطع الدجاج فى خليط الدقيق ثم نضعها فى البيض المخفوق. بعد ذلك نضع قطع الدجاج فى البقسماط ثم فى الزيت.
- تقلب قطع الدجاج وتترك حتى تأخذ اللون الذهبى ثم نخرجها من الزيت وتوضع فى مصفاة لتصفية الزيت.
- يتم تقديم قطع الدجاج بجانب الخبز الخاص مع الثومية والكاتشب والمايونيز والخس والطماطم.
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