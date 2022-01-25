نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطن أو فايبر.. تنظيف الوسائد من الاصفرار واحصلي على مخدة جديدة لانج بمكون بسيط والنتيجة مبهرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف الوسائد من الاصفرار من المهم أن تقومي به بشكل دوري، حيث أن تجمع الأوساخ والبكتريا والأتربة، بالإضافة للعرق الذي تفرزه أجسادنا ونحن نيام، كل هذه العوامل تتسبب في اتساخ الوسائد ولونها يصبح أصفرًا، لهذا من المهم أن يتم تنظيفها بشكل مناسب منعًا لتغير لونها، وحتى لا تصبح موطنًا للبكتريا فيتسبب لنا في مشاكل صحية في البشرة، لهذا السطور القادمة غاية في الأهمية لكِ.

تنظيف الوسائد من الاصفرار

يعد القماش الأساسي لكل الوسائد أبيض اللون، لهذا فهو يتعرض للاتساخ بسرعة، وعلى الرغم من أن الأغلفة القماشية التي نضعها على الوسادة تخفي الأوساخ عن العيون، إلا أن شكلها يكون محرجًا، لهذا تريد ربة المنزل تعلم طريقة تنظيف المخدات بشكل صحيح وفعال.

تنظيف المخدات القطن من الاصفرار

بالنسبة للمخدات القطنية فهذه تنظيفها يعد صعبًا إلى حد ما، لهذا تحتاجين لتنظيفها على الأقل مرة كل عام، وطريقتها كالآتي:

قومي بفك خيوط الوسادة لتخرجي القطن من داخلها.

انشري القطن في الشمس يوم على الأقل، لتهويته وتعقيمه بأشعة الشمس.

انقعي قماش الوسادة في ماء قليل به مبيض أو كلور ومسحوق الغسيل، لمدة ساعتين على الأكثر، ثم قومي بغسلها وشطفها ثم نشرها بالتأكيد لتجف.

قومي بتعبئة الوسادة بالقطن مرة أخرى مع تخييط الجزء الذي فككتيه.

وهكذا تعود الوسادة نظيفة من الداخل والخارج، وبإمكانك وضع كيس قماشي عليها.

طريقة تنظيف المخدات الفايبر من الاصفرار

في حالة كانت الوسائد من الفايبر فهي بالطبع تختلف عن قطنية النوع، وطريقة تنظيف تلك المخدات يكون أما بغسلها في الغسالات الأوتوماتيك، أو بتطبيق تلك الخطوات اليدوية التالية:

احضري ماء ساخن نسبيًا.

ضعي فيه نصف كوب كلوركس أو كلور، بالإضافة إلى كوب مسحوق غسيل.

إن كانت الوسائد شديدة الإتساخ ضيفي للخلطة السابقة 3 ملاعق كربونات صوديوم.

اغمري الوسائد في هذه الخلطة لمدة ساعة.

اشطفي المخدات سواء كانت كبيرة أو صغيرة بعد غسلها في الخلطة السابقة، ويمكنك إضافة داوني أو زيت معطر لماء الشطف، لتكون الوسادة رائحتها معطرة.

اضغطي عليها بيدك، لتتخلص من الماء فيها، ثم انشريها في الشمس لتجف.

وهكذا تصبح نظيفة وخالية من الأوساخ والميكروبات.

لم يعد تنظيف الوسائد من الاصفرار مرهقًا، خاصةً مع استخدامك الخطوات التي وضحناها في هذا المقال، ومسحوق الغسيل والكلور مع أشعة الشمس سيتكفلون بالباقي، لتصبح وسائد منزلك مهما كان حجمها نظيفة ورائحتها عطرة وجميلة.