بتدوب ومرملة.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة مكرملة بكل أسرار الحلواني هاتبقي أستاذة

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة، لجأ الكثير من السيدات خلال عدة الساعات الفائتة بالبحث عن طريقة إعداد البسبوسة بالقشطة حيث انها من الحلويات الشرقية التي يفضلها الكبار والصغار ويلجأ إلى البحث عنها وشرائها ولكن في ظل الظروف الخاصة التي نعيشها أصبح الشراء من الخارج غير مضمون لذلك يفضل الكثير من الناس إعداد الأطعمة والحلويات في المنزل.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

نقدم لك اليوم طريقة عمل بسبوسة الحلواني باحترافية بسهولة، سنعرض لكى الاسرار والتكات التي تحتاجيها لعمل البسبوسة المصرية بالقشطة احلى من الجاهزة:

مكونات البسبوسة المطلوبة

مقدار 2 كاس من السميد.

نصف كأس من السكر.

عدد 4 معالق صغيرة من العسل الأبيض الطبيعي.

علبة كبيرة من الزبادي.

نصف معلقه كبيره من البيكنج باودر.

ومقدار نصف كأس من السمن البلدي.

قشطة حسب الرغبة.

فستق مطحون او بندق او لوز المتوفر لديكي.

طريقة عمل القشطة للبسبوسة

أولا نقوم بتحضير حله ثم نقوم برفعها علي النار ونضيف اليها 250 جرام من اللبن.

ثم بعد ذلك نضيف إليها ملعقتين من النشا، ونقوم بالتقليب المستمر حتى الحصول على قوام ثقيل نسبيا.

بعد ذلك نقوم بوضع نصف كوب من وش اللبن.

ثم نضيف نصف معلقه من الفانيليا ويتم التقليب حتى تمام التجانس وتترك جانبا لتبرد.

طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة

أولا نقوم بإحضار اناء فارغ ونقوم بوضع السميد الي السمن البلدي دون عجن فقط حتى يتجانسوا سويا.

بعد ذلك نقوم بإضافة الزبادي والعسل والسكر الى المكونات في إناء و اضيفي البيكنج باودر أيضا.

ثم قومي بخلط جميع المكونات وتقليبهم جيدا حتي تمام تجانسهم سويا.

بعد ذلك احضري صينيه وسط وقومي بدهنها بالسمن جيدا ثم قومي بسكب نصف كمية الخليط.

ثم قومي بفرد القشطة فوق الخليط وفرها في الصانيه بالكامل.

بعد ذلك يتم وضع باقي الخليط وفردة بانتظام.

ثم قومي بإدخال الخليط إلى الفرن في درجه حراره 200 درجه مئوية واتركيها لمدة 35 دقيقة حتى تمام النضج.

بعد ذلك قومي بتحضير الشربات عن طريق وضع كوب من السكر إلى كوب ونصف ماء واتركيها تغلي ع النار ثم ارفعيها.

عندما تنضج البسبوسة وتصل الي اللون الذهبي يتم تزينها بالفستق المطحون او أي مكسرات تحبينها.

وفى الختام الي هنا نكون قد وصلنا الي نهاية مقالنا اليوم تحدثنا فيه عن طريقة عمل البسبوسة بالقشطة مثل المحلات كما نود ان نذكركم بأننا قمنا بالتحدث عن طريقه تحضير البسبوسة قمنا بذكر المكونات المطلوبة والي اللقاء في مقال جديد.