كيراتين طبيعي.. فرد الشعر المجعد بالنشا وانسي الهيشان والخشونة لشعر ناعم حرير بدون تكاليف

يمكنك فرد الشعر المجعد بالنشا حيث يحتاج الشعر المجعد إلى عناية خاصة، كما يحتاج إلى مواد طبيعية لجعله مفرود، فالشعر المفرود كما تعتقد الفتيات أنه أساس جمال المرأة، ولذلك سنخبرك بعدة وصفات يدخل فيها النشا لجعل شعرك رطب ومفرود، فالنشا يعتبر نوع من أنواع البروتين الطبيعي فقط تابعينا لتتعرفي على طرق إستخدامه.

فرد الشعر المجعد بالنشا

يمكنك إستخدام النشا في فرد شعرك بعدة طرق سهلة، فالنشا موجود في كل البيوت مما يجعل الوصفة غير مكلفة، وإليك وصفة العسل والنشا لفرد الشعر المجعد فيما يلي:

المكونات

ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة.

ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة فرد الشعر المجعد

في علبة كريم مستعملة ضعي نشا الذرة.

قومي بوضع زيت جوز الهند على النشا.

أضيفي زيت الزيتون، ثم ضعي عسل النحل، وقلبي جيداً الخليط.

إفردي شعرك بفرشاة وفكي تشابكه.

قسمي شعرك إلى أجزاء متساوية، وخذي من كل جزء خصلة وضعي عليها الكريم.

أكملي باقي أجزاء شعرك.

إتركي شعرك مغطى لساعتين.

إغسلي شعرك بماء فاتر.

كرري الإستخدام ثلاث مرات في الأسبوع.

فائدة النشا للشعر

إن إحتواء النشا على الفيتامينات والمعادن جعلته قادراً على إفادة الشعر، فيمكن إستخدامه لما يلي:

يحتوي النشا على الفيتامينات والتي منها فيتامين ج، ه‍ المعزز لنمو الشعر، كما يحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض الأمينية التي تساعد على تجديد ظهور الشعر.

به مادة البروتين التي تجعل الشعر غير متقصف، وخاصةً من أطرافه.

يقوم بعلاج قشرة الشعر الناتجة عن الفطريات، كما يمنع حكة الرأس.

يعمل إستخدام النشا بإستمرار على التخلص من القمل.

يساعد في ترطيب وفرد الشعر المجعد.

كما يمكن إستخدام النشا الموجود في الأرز ليعمل على تغذية جذور الشعر وتقويتها.

يعمل النشا على ترطيب، وتنعيم الشعر الخشن.

في نهاية المقال فيعتبر فرد الشعر المجعد بالنشا هو أفضل طريقة وذلك لما في النشا من فوائد، والتي قمنا بعرضها بعد التعرف على مكونات إحدى طرق فرد الشعر، وطريقة عملها والتي لن تكلفك شئ.