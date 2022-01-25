اعملي القرص الطرية الفلاحي الهشة بكل سهولة وبطعم وريحة زمان

طريقة عمل القرص الطرية، تعتبر القرص من المعجنات الخفيفة المنتشرة بشكل كبير فهى تقدم في المناسبات المتنوعة، بالإضافة لمذاقها اللذيذ والشهى، وكذلك تختلف حشوات القرص بإختلاف مكوناتها و مايميز القرص هو إعدادها بعدة طرق وهذا ما سنذكره في هذا المقال، طريقة تحضير القرص الطرية والقرص باللبن ببعض الخطوات الناجحة.

طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي

المقادير:

كيلو من الدقيق.

ربع كيلو من السمنة المدابة.

كأس من الزيت النباتية.

معلقة من السكر.

كيس من الخميرة الفورية.

ربع كأس من الحليب.

السمسم المحمر.

خطوات التحضير

أولا يجب نخل الدقيق جيدا قبل البدء في العجن حتى نتجنب وجود الشوائب بالعجينة. ثم يوضع الدقيق الأبيض والسمنة في وعاء عميق ونفرك السمنة والدقيق باليدين جيدا. ثم نضيف السكر والحليب والسمسم والخميرة والزيت وخلطهم حتى نحصل على عجينة القرص المتماسكة. وبعد ذلك نترك العجينة ترتاح مابين نصف ساعة إلى ساعة حتى يتضعف حجم العجين. ثم نقوم بتشكيل كور من العجينة ونضعها في الصينية مدهونة بالزيت، ثم نثر القليل من السمسم على القرص. وبالتالى نترك العجينة ترتاح مرة أخرى حتى تخمر. إدخال القرص للفرن على نار متوسط الحرارة حتى تنضج القرص وتحمر.

طريقة عمل القرص باللبن

المقادير:

كيلو من الدقيق الأبيض.

١٠٠ غرام من الزبدة.

كأس من اللبن الرايب.

كيس من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من السكر.

علبة صغيرة من القشطة.

كأس من الماء الدافئ.

رشة ملح.

خطوات التحضير