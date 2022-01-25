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عمر شويل - جدة اعملي القرص الطرية الفلاحي الهشة بكل سهولة وبطعم وريحة زمان - ثقفني
طريقة عمل القرص الطرية، تعتبر القرص من المعجنات الخفيفة المنتشرة بشكل كبير فهى تقدم في المناسبات المتنوعة، بالإضافة لمذاقها اللذيذ والشهى، وكذلك تختلف حشوات القرص بإختلاف مكوناتها و مايميز القرص هو إعدادها بعدة طرق وهذا ما سنذكره في هذا المقال، طريقة تحضير القرص الطرية والقرص باللبن ببعض الخطوات الناجحة.
طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي
المقادير:
- كيلو من الدقيق.
- ربع كيلو من السمنة المدابة.
- كأس من الزيت النباتية.
- معلقة من السكر.
- كيس من الخميرة الفورية.
- ربع كأس من الحليب.
- السمسم المحمر.
خطوات التحضير
- أولا يجب نخل الدقيق جيدا قبل البدء في العجن حتى نتجنب وجود الشوائب بالعجينة.
- ثم يوضع الدقيق الأبيض والسمنة في وعاء عميق ونفرك السمنة والدقيق باليدين جيدا.
- ثم نضيف السكر والحليب والسمسم والخميرة والزيت وخلطهم حتى نحصل على عجينة القرص المتماسكة.
- وبعد ذلك نترك العجينة ترتاح مابين نصف ساعة إلى ساعة حتى يتضعف حجم العجين.
- ثم نقوم بتشكيل كور من العجينة ونضعها في الصينية مدهونة بالزيت، ثم نثر القليل من السمسم على القرص.
- وبالتالى نترك العجينة ترتاح مرة أخرى حتى تخمر.
- إدخال القرص للفرن على نار متوسط الحرارة حتى تنضج القرص وتحمر.
طريقة عمل القرص باللبن
المقادير:
- كيلو من الدقيق الأبيض.
- ١٠٠ غرام من الزبدة.
- كأس من اللبن الرايب.
- كيس من الخميرة الفورية.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- علبة صغيرة من القشطة.
- كأس من الماء الدافئ.
- رشة ملح.
خطوات التحضير
- أولا نضع في كأس السكر والخميرة الفورية والماء ونترك الخميرة حتى تتفاعل وتخمر.
- في وعاء نضع كل من الدقيق ورشة الملح والباكنبودر والزبادى والزبدة ونخلطهم جيدا، ثم إضافة الخميرة والماء و القشطة للحصل على عجينة متماسكة.
- نغطى العجينة بكيس نايلون ونتركها نصف ساعة على الأقل.
- تشكيل العجينة لأقراص دائرية ونضعها في الصينية مدهونة بالزيت.
- ثم نترك القرص تخمر مرة أخرى مدة لا تزيد عن ساعة.
- إدخال الصينية للفرن على نار متوسطة الحرارة حتى تحمر القرص.
- وأخيرا نخرج القرص من الفرن ونضعها في أطباق التقديم مع الشاى أو القهوة.
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