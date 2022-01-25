صحة

اعملي القرص الطرية الفلاحي الهشة بكل سهولة وبطعم وريحة زمان

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عمر شويل - جدة اعملي القرص الطرية الفلاحي الهشة بكل سهولة وبطعم وريحة زمان - ثقفني

طريقة عمل القرص الطرية، تعتبر القرص من المعجنات الخفيفة المنتشرة بشكل كبير فهى تقدم في المناسبات المتنوعة، بالإضافة لمذاقها اللذيذ والشهى، وكذلك تختلف حشوات القرص بإختلاف مكوناتها و مايميز القرص هو إعدادها بعدة طرق وهذا ما سنذكره في هذا المقال، طريقة تحضير القرص الطرية والقرص باللبن ببعض الخطوات الناجحة.

طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي

المقادير:

  • كيلو من الدقيق.
  • ربع كيلو من السمنة المدابة.
  • كأس من الزيت النباتية.
  • معلقة من السكر.
  • كيس من الخميرة الفورية.
  • ربع كأس من الحليب.
  • السمسم المحمر.

خطوات التحضير

  1. أولا يجب نخل الدقيق جيدا قبل البدء في العجن حتى نتجنب وجود الشوائب بالعجينة.
  2.  ثم يوضع الدقيق الأبيض والسمنة في وعاء عميق ونفرك السمنة والدقيق باليدين جيدا.
  3. ثم نضيف السكر والحليب والسمسم والخميرة والزيت وخلطهم حتى نحصل على عجينة القرص المتماسكة.
  4. وبعد ذلك نترك العجينة ترتاح مابين نصف ساعة إلى ساعة حتى يتضعف حجم العجين.
  5. ثم نقوم بتشكيل كور من العجينة ونضعها في الصينية مدهونة بالزيت، ثم نثر القليل من السمسم على القرص.
  6. وبالتالى نترك العجينة ترتاح مرة أخرى حتى تخمر.
  7. إدخال القرص للفرن على نار متوسط الحرارة حتى تنضج القرص وتحمر.

طريقة عمل القرص باللبن

المقادير:

  • كيلو من الدقيق الأبيض.
  • ١٠٠ غرام من الزبدة.
  • كأس من اللبن الرايب.
  • كيس من الخميرة الفورية.
  • ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
  • ملعقة كبيرة من السكر.
  • علبة صغيرة من القشطة.
  • كأس من الماء الدافئ.
  • رشة ملح.

خطوات التحضير

  1. أولا نضع في كأس السكر والخميرة الفورية والماء ونترك الخميرة حتى تتفاعل وتخمر.
  2. في وعاء نضع كل من الدقيق ورشة الملح والباكنبودر والزبادى والزبدة ونخلطهم جيدا، ثم إضافة الخميرة والماء و القشطة للحصل على عجينة متماسكة.
  3. نغطى العجينة بكيس نايلون ونتركها نصف ساعة على الأقل.
  4. تشكيل العجينة لأقراص دائرية ونضعها في الصينية مدهونة بالزيت.
  5. ثم نترك القرص تخمر مرة أخرى مدة لا تزيد عن ساعة.
  6. إدخال الصينية للفرن على نار متوسطة الحرارة حتى تحمر القرص.
  7. وأخيرا نخرج القرص من الفرن ونضعها في أطباق التقديم مع الشاى أو القهوة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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