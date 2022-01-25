نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق الأشقر الذهبي.. صبغة شعر طبيعية أشقر فاتح بدون صبغات ضارة ونتيجة فعالة 100% ومغذية للشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغة شعر طبيعية أشقر فاتح هل ترغبين في معرفة مكوناتها؟ لن تحتاجي للذهاب لصالونات التجميل، حتى تستبدلي لون شعرك الحالي بلون أشقر مبهر مثل الممثلات، ونجوم السينما، لكننا سنخبرك كيف تفعلين ذلك بمكونات طبيعية ستجعل شعرك أشقر دون أي مواد كيميائية، حتى لا تتقصف أطرافه ويصبح جافًا، وفي الحقيقة هناك أكثر من مكون يعينك على تشقير شعرك، وهذا موضوع حديثنا اليوم.

صبغة شعر طبيعية أشقر فاتح

يمكنك استخدام البابونج في تغير لون شعرك للأشقر، خاصةً لو ظهرت لديكِ بعض الشعيرات البيضاء، يصبح اللون الذهبي مناسبًا أكثر، والطريقة كالآتي:

المكونات:

عدة أكياس بابونج.

كوبين ماء مغلي.

طريقة تحضير الصبغة

انقعي أكياس البابونج في الماء المغلي.

اتركيهم نصف ساعة حتى يتم نقعهم جيدًا.

اغسلي شعرك أولًا بالشامبو ونظفيه بعناية، ثم اغسلي الشعر بمنقوع البابونج.

اتركي الصبغة على الشعر حتى تجف.

يمكنك تكرار تلك الخطوات كل يوم حتى تصلي للون الذي ترغبين.

صبغة الكركم لشعر أشقر

هذه وصفة طبيعية يمكنك عملها في المنزل أيضًا، ومكوناتها متوفرة في جميع محلات العطارة وبقية تفاصيلها كما يلي:

المكونات

3 ملاعق كركم ناعم.

10 ملاعق حناء.

ملعقة خل أبيض/ خل تفاح.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة تحضير الصبغة

في وعاء مناسب ضعي الحناء وفوقها الكركم والخل ثم اعجني الخليط بكمية مناسبة من الماء الساخن.

بعد حصولك على عجينة متجانسة تكون الصبغة جاهزة للاستخدام.

اتركي الوصفة ثلاث ساعات بعد وضع قطرات الليمون.

وزعي الصبغة على شعرك خصلة خصلة، ثم اتركيها تجف فترة 4 ساعات.

اغسلي شعرك بالماء والشامبو عدة مرات حتى تتخلصين من رواسب الصبغة المتبقية في شعرك.

تشقير الشعر طبيعيا

من الوصفات الجيدة أيضًا لصبغ الشع أشقر ذهبى، استخدام القرفة مع العسل لذلك، والمكونات كما يلي:

مقدار ملعقة قرفة كبيرة.

وملعقة عسل كبيرة.

ملعقة زيت زيتون.

2 ملعقة خل.

الطريقة:

احضري طبق عميق.

ضعي كل المكونات معًا وحركيها لتمتزج.

اتركي الخلطة تختمر لمدة لا تزيد عن 60 دقيقة.

اغسلي شعرك وجففيه، لكن بشرط أن يكون رطب قليلًا، ثم وزعي فوقه الخلطة.

غطي شعرك ببونيه بلاستيكي، واتركيه ليلة بالكامل.

في الصباح اغسلي شعرك أكثر من مرة حتى زوال بواقي الصبغة.

من الوصفات السابقة يمكنك استخدام صبغة شعر طبيعية أشقر فاتح ليصبح شعرك بهذا اللون الجذاب، وهكذا تحصلين على إشراقة جميلة ومظهر جديد رائع.