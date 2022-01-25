نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو بشرتك خمرية.. صبغ الشعر أحمر ناري بالحناء واحصلي على لون أكاجو تحفة وثابت من أول استخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر أحمر ناري بالحناء، من الأشياء التي يحبها كثير من النساء وهي الصبغة باللون الأحمر، لأنه من أجمل وأحلى الألوان وتعطي مظهر جذاب ورائع للمرأة، وسنتعرف في هذا المقال على طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر لإطلالة جذابة وعصرية وبدون أي ضرر للشعر.

صبغ الشعر أحمر ناري بالحناء

سنتعرف في هذا المقال على طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر.

المكونات

٢ كوب من الحناء.

٣ ملاعق كبيرة من الكركم المطحون.

ملعقة كبيرة من القهوة.

زيت شعر.

عصير ليمون.

ثلاث ملاعق من بودرة دم الغزال.

طريقة التحضير

يجب وضع الليمون مع الكركم مع الحناء مع القهوة مع زيت الشعر في إناء فارغ، ثم يجب تقليبهم جيدا حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

ثم يتم وضع هذه قطعة صغيرة من المكونات في خصلة من الشعر ثم خصلة أخرى حتى يمتلئ السعر بالخليط.

ثم تركه لمدة خمس ساعات، ثم بعد ذلك يجب شطفه بالماء جيدا، وسوف تحصلي على لون أحمر رائع.

صبغ الشعر دم الغزال

سنتعرف في هذه الفقرة على كيفية تحويل لون الشعر إلى دجة احمرار دم الغزال.

المكونات

نصف كوب من الحناء.

٢ ملعقة من بودرة دم الغزال.

وأيضاً ٢ كوب من الماء.

٢ ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

يجب وضع جميع المكونات والتي هي الحناء ودم الغزال والماء وعصير الليمون، في إناء فارغ، ثم يتم تقليبهم جيدا للحصول على القوام المناسب.

بعد ذلك يجب تركهم لمدة ثلاث ساعات حتى يختمروا جيدا.

ثم يوضع على جميع الشعر باستخدام الفرشة الخاصة بالصبغة ثم يتركوا على السعر لمدة خمس ساعات.

ثم بعد ذلك سوف تندهشي من احمرار وروعة وجمال لون شعرك.

الكركدية للشعر الأسود

سنتعرف في هذه الفقرة على، طريقة صبغ الشعر بالكركديه لجعل لونه احمر داكن.

المكونات

كوب من الكركديه الأوراق.

٢كوب من الماء المغلي.

٢ ملعقة من الكاكاو.

جيلاتين.

٢ ملعقة من الحناء.

طريقة التحضير

يتم غلي كوب الكركديه في الكوبين من الماء وذلك لمدة عشر دقائق.

ثم بعد ذلك قومي بتصفية الخلطة، ثم ضعي كمية الحيلاتين واتركيهم لمدة خمس دقائق.

وبعد مرور خمس دقائق يتم إضافة الحناء والكاكاو.

ثم بعد ذلك يحب تقليب المكونات جيدا للحصول على القوام المناسب ثم قومي بوضعها على جميع أجزاء الشعر.

ثم اتركيهم لمدة ساعة ونصف ثم يجب غسله بالماء البارد.

وأذا كنتي ترغبين في الحصول على لون غامق اتركيهم فترة أكثر من ساعة ونصف.

في نهاية هذا المقال نكون قد ذكرنا صبغ الشعر أحمر ناري بالحناء وصبغه أيضا بالكركديه وبطريقة أخرى ورائعة وتعطي لون أحمر داكن ورائع وطريقة صبغه أيضا بمادة تسمى دم الغزال ونتيجتها رائعة.