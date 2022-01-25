هشة ومقرمشة.. كفتة البطاطس الاقتصادية أسرع وجبة بكل أسرارها بدون ما تفك منك في الزيت

كفتة البطاطس، تعتبر وصفة شهية فهي غنية بالمستويات والبروتين، وتحتوي على عناصر المغذية، ويمكنك أن تقومي بتحضير الكفتة إما مقرمشة أو في الفرن، وتعد من الأكلات الشهية التي يمكنكِ إعدادها كوجبة إفطار أو غذاء أو عشاء، فالجميع يحب البطاطس كبار وصغار، واليوم سنخبركِ بأسرارها.

كفتة البطاطس

المقادير

لحم يكون مفروم.

٢ بطاطس تكون مسلوقة وتكون مهروسة.

نصف معلقة فلفل أسود صغيرة.

معلقة من الملح.

بصلة كبيرة مبشورة.

كوب من البقسماط.

ربع كوباً من البقدونس ويكون مفروم ناعم.

بيضة مخفوقة.

دقيق.

طريقة التحضير

مزج البصل المبشور ومعه لحم المفروم.

إضافة باقي المكونات من بطاطس مهروسة، فلفل أسود وغيره وخلطهم.

‏تليها، إضافة البقدونس المفروم إلي الخليط، والتقليب.

‏تشكيل الكفتة إلي أقراص، وتقلب في الدقيق وبعدها الغمس في البيض المخفوق.

‏وبعدها نضعها في البقسماط.

‏ومن ثم توضع الكفتة في صينية ووضعها في الفرن، حتي ربع ساعة تقريباً.

‏وبعدها توضع في طبق التقديم.

كفتة البطاطس بالجبن

‏المكونات

‏نصف كيلو من بطاطس مسلوقة.

‏٣ بيضة مخفوقة.

‏بصلة مبشورة.

‏٤ حبات طماطم.

‏بهارات.

بودرة ثوم.

جبن كيري.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

هرس البطاطس المسلوقة.

إضافة البهارات والملح والفلفل الأسود وكذلك الثوم البودرة.

بعد خلط المكونات مع بعض، تقوم بتشكيل كبة البطاطا إلي كرات.

توضع الكرات في صينية لها زيت.

تقليب البصل مع الطماطم وغيرهم.

وتقوم بصب البيض المخفوق على وجه البطاطس، وضيفي شرائح الجبن الموزاريلا.

وادخليها في الفرن حتي تنضج.

كفتة البطاطس المقرمشة

المكونات

نصف كيلو من البطاطس مسلوقة.

٣ صفار بيضة تكون كبيرة.

بقسماط يكون مطحون.

٢ بيضة تكون مخفوقة.

دقيق.

زبدة معلقتين منها.

طريقة التحضير

وضع البطاطس المهروسة وصفار البيض مع بعض في وعاء.

إضافة الزبدة مع الفلفل الأسود والملح وهذا حسب الرغبة.

وتشكل الكفتة كما ترغبين في أن يكون شكلها.

وضعيها بعد ذلك في الدقيق ومنها إلي البيض ثم في البقسماط.

كرري هذه الخطوة حتي تنفذ كمية الكفتة التي لديكي.

ووضعها في طاسة على النار حتي تنضج.

وجديراً ذكراه، أن كفتة البطاطس تكون من ضمن الأكلات الاقتصادية والمهمة في أي منزل، وذلك لسهولة تحضيرها، كما أن مكوناتها تكون في متناول اليد ومتوفرة في المنزل.