علاج فعال لعلاج ضيق التنفس وطرد البلغم وتنظيف الصدر والرئة في 5 أيام

البلغم عبارة عن مخاط يكون في الجهاز التنفسي والشعب الهوائية والمجاري التنفسية يصاب به الإنسان عندما يتعرض إلى نزلات البرد والسعال، كما يتسبب في حدوث التهابات في الحلق ويتم الإصابة به عند التدخين والتدخين السلبي أو عندما يتعرض الشخص للأتربة وكيماويات وشرب الكحول، ويتسبب وجود البلغم بحدوث ضيق شديد في التنفس ويمكن من لوحظت هذا الأمر عند وجود خشونة في صوت السعال.

البلغم وعلاقته بضيق التنفس

يتسبب البلغم في حدوث ضيق شديد في التنفس عند النوم ولو شكل هذا الأمر خطر على الحياة يجب التخلص من البلغم بسرعة، ويفضل الوقاية من البلغم باستخدام الأعشاب الطبيعية.

كما يجب تجنب التعرض للهواء الملوث والمليء بالغبار ويجب ترك التدخين بصورة كاملة وترك الكحول والمخدرات.

الحرص على عدم الإصابة بالبرد يجب إجراء كل الفحوصات المهمة عندما يتعرض الشخص لضيق التنفس بصورة مستمرة لأنه من الممكن أن تكون هناك أمراض في الرئتين والغدد والقلب وتوجد الكثير من الطرق للقضاء على البلغم مثل تناول عصير الجزر و اوراق التين والشعير والشوفان وغيرها المشروبات الأخرى.

كيفية التخلص من البلغم