نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للاصفرار.. وصفة سهلة لتبييض الأسنان وآمنة تماماَ على اللثة بدون الحاجة للذهاب للطبيب الأسنان في المقال التالي

عمر شويل - جدة ربما تبحث عن وصفة سهلة لتبييض الأسنان، فيجب أن تتعلم معنا كيفية عمل وصفة بسيطة ومباشرة لتبييض الأسنان في المنزل، بما أنه ليس من الضروري أن يكون تبييض الأسنان مكلفاً ويجب إجراؤه في العيادات الطبية، فمن الممكن تحقيق النتائج المرجوة في المنزل مع بعض الوصفات الطبيعية التي تكون فعالة في المرة الأولى.

وصفة سهلة لتبييض الأسنان

ربما تبحث عن طريقة بسيطة وسريعة لتبييض أسنانك، فيجب أن تعلم معنا كيفية عمل وصفة بسيطة ومباشرة لتبييض الأسنان في المنزل، بما أنه ليس من الضروري أن يكون تبييض الأسنان مكلفاً ويجب إجراؤه في العيادات الطبية، فمن الممكن تحقيق النتائج المرجوة في المنزل مع بعض الوصفات الطبيعية التي تكون فعالة في المرة الأولى، فيما يلي بعض الوصفات البسيطة لتبييض الأسنان التي يمكنك إجراؤها في المنزل.

وصفة سحرية بسيطة لتبييض الأسنان كالثلج في يوم واحد

باستخدام فرشاة أسنان، والقليل من الفراولة المهروسة، افركي الخليط في أسنانك لمدة 5 دقائق، وبعد ذلك يجب أن تغسل الفرشاة جيدًا ثم تنظف أسنانك بفرشاة أسنان ومعجون أسنان، وستلاحظ فرقًا فوريًا. مرة في الأسبوع، أكرر العملية بالكرة.

طريقة لتبيض الأسنان كالثلج

بالإضافة إلى تبييض أسنانك، يمكنك أيضًا تقوية اللثة ومنع النزيف باستخدام كرة قطنية من زيت الزيتون أو فرشاة أسنان مغموسة بزيت الزيتون ثم شطفها بزيت الزيتون بعد ذلك.

السواك لتبييض الأسنان

لا يمكننا أن نتوصل إلى استنتاج حول كيفية تبييض الأسنان ومنع تسوس الأسنان وحماية اللثة من العدوى دون التطرق إلى موضوع السواك الذي سنناقشه لاحقًا.

وقد استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم. وأمرنا باستعمالها قبل كل صلاة لما توفره من فوائد عديدة. وهو ما بينته الدراسات الحديثة.

فيحتوي السواك على مواد مضادة للميكروبات توجد في الطبيعة.

يعمل على حماية الأسنان واللثة لعدة ساعات بعد الاستخدام. والوقاية من أمراض الفم، والحد من ظهور تجاويف الأسنان والتهابات اللثة.

وكذلك الحد من ترسبات البلاك والوقاية منها. وتبييض الأسنان الذي لا مثيل له بمعاجين الأسنان الأخرى هذا بالإضافة إلى الرائحة اللطيفة التي المسواك ينقل إلى الفم.

ختامًا فإن تبييض الأسنان يشير إلى أي إجراء يتم فيه جعل الأسنان تبدو أكثر بياضًا. حيث يمكن إجراء تبييض الأسنان إما من خلال العمليات الفيزيائية التي يتم فيها إزالة التصبغ الخارجي من أسطح الأسنان . أو من خلال عمل وصفة سهلة لتبييض الأسنان في المنزل.