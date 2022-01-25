نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انجح طريقه لتخزين ورق العنب مجربه ومضمونه ١٠٠ % حيقعد معاكي للسنه الجايه وحيطلع اخضر كانك لسه شارياه في المقال التالي
يعتبر ورق العنب من المحاشي المشهورة في الوطن العربي، وهي من المقبلات التي تقدم في المناسبات والعزائم ولا غنى عنها، فهو يتميز بطعمه الشهي واللذيذ، والخلطة السحرية التي تقوم بتحضيرها ربات المنزل، إلا أن بسبب الإقبال عليه الشديد يبدئون في البحث عن طرق تخزين ورق العنب طوال السنة، فنقدم لكِ طريقة تخزين ورق العنب وكأنه طازج عند الاستخدام والكمية التي تريدين تخزينها.
طريقة تخزين ورق العنب
تعتبر طريقة تخزين ورق العنب طوال السنة من أفضل الطرق بدلًا من شرائه معلبًا من الخارج، فمن المعروف أن المعلبات يضاف إليها مواد حافظة، فنقدم لكِ طريقة تخزينه بطريقة صحية وآمنة لأكثر من سنة حيث أنه في البداية تحتاجين إلى أن تقومي بشراء ورق العنب الطازج في موسمه فهو يكون أفضل وقت للتخزين.
- قومي بإحضار فوطة ونظفي الأتربة التي عليه ولا تقومي بغسله.
- انزعي أعناق ورق العنب، ثم قومي بفرده ورصه فوق بعضه البعض.
- لا تجعلي عدد الورق يزيد عن 20 ورقة ثم قومي بلفه على شكل رول.
- كرري الخطوة السابقة حتى تنتهين من كمية ورق العنب لديكِ.
- احضري زجاجة بلاستيك نظيفة وجافة ومعمقة وقومي بوضع ورق العنب بداخلها.
- قومي بالضغط جيدًا حتى لا يتخلل الهواء الزجاجة.
- قومي بعد ذلك بوضع قطعة من القماش أو ضعي غلاف بلاستيك على الفتحة الخاصة بالزجاجة واحكمي غلق الزجاجة جيدًا.
قومي بوضع الزجاجة في الفريزر.
- إذا لم يتوفر لديكِ زجاجة بلاستيك يمكنكِ استخدام الاسترتش البلاستيك.
- عند الاستخدام وإخراجه من الفريزر قومي بوضعه في الماء الساخن وضيفي إليه ملعقة من الزيت مع ملعقة من عصير الليمون.
- قومي بغسله جيدًا بالماء ورصه ثم قومي بتحضير الحشوة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ