طريقة عمل بطاطس الكرينكل في 10 دقائق فقط من غير ولا نقطة زيت

طريقة عمل بطاطس الكرينكل من الوصفات المختلفة التي يتم البحث عنها حيث تعتبر من الطرق الشهيرة للغاية البطاطس الذي يمكنكم إعدادها في المنزل بكل سهولة فهي لا تحتاج إلى العديد من المكونات بالإضافة إلى ذلك لا تستغرق وقت كبير للغاية من أجل التحضير أيضا، وبالطبع خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل بطاطس الكرينكل بكل سهولة في المنزل، حيث تعتبر من أجمل الأطباق التي يمكنكم تقديمها في المنزل تابعوا معانا.

المقادير المطلوبة لعمل بطاطس الكرينكل

لن تحتاج هذه الوصفة لمكونات كثيرة، فالمكونات التالية متوفرة في كل بيت:

1 ملعقة من الفلفل الأسود.

1/2 كأس من الدقيق الأبيض.

ثلث كأس من الماء.

ملعقة واحدة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة من الملح.

ثلاث حبات من البطاطس.

ملعقة واحدة من الشطة الحمراء.

طريقة تحضير بطاطس الكرينكل

يمكنكم تحضير هذا النوع من البطاطس بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية:

في البداية يجب عليكم تقشير البطاطس ثم يتم غسلها بالماء بشكل جيد.

ثم يتم تقطيع البطاطس إلى أصابع ليست طويلة ومن الأفضل بالطبع أن يتم تقطيعها بواسطة أحدي ادوات التقطيع الخاصة بالبطاطس.

ثم يتم احصاء وعاء مناسب نظيف ونضع فيه الفلفل الاسود والملح والشطة والبيكنج بودر ونخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها.

ثم نقوم بإضافة الماء تدريجيا إلى الخليط مع الاستمرار في التقليب.

ثم يتم إضافة أصابع البطاطس إلى جميع المكونات السابقة ونخلطهم جيدا.

ثم يتم وضع البطاطس داخل الثلاجة لمدة ساعة كاملة.

ثم يتم إخراج البطاطس ويتم وضعها في الزيت الساخن

وتترك حتى تتحول إلى اللون الذهبي ثم يتم بعد ذلك إخراجها ونضيف إليها صوص الجبنة وبالهنا والشفا.