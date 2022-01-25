أفضل أطعمة لزيادة التذكير وسرعة الفهم وتقوية الذاكرة والوقاية من الزهايمر

اعتماد نظام غذائي لزيادة التركيز أحد الأمور الهامة جداً خلال استذكار الدروس وبصفة خاصة للطلاب، حيث يعتبر النظام الغذائي الصحي أحد العوامل المساعدة في زيادة التحصيل الدراسي، وتحتوي الأغذية المتنوعة الأنواع على مواد طبيعية من شأنها زيادة التركيز والعمل على سرعة الاستذكار بطريقة ملحوظة، وسوف نشير إلى العديد من الأنظمة الغذائية في هذا المقال.

افضل نظام غذائي لزيادة التركيز

يقوم النظام الغذائي الصحيح الذي يساهم في زيادة التركيز بالحرص على الالتزام بكميات كبيرة من الماء والمشروبات الأخرى، منها ما يلي:

الماء: يعمل بطريقة مباشرة على زيادة الطاقة الكهربائية التي يتم منحها للدماغ، لذلك لابد من شرب كمية لا تقل عن 8 أكواب يومياً منه، لأنه يحسن الذاكرة والتفكير والتركيز بشكل ملحوظ.

الشاي الأخضر: ترجع أهميته لأنه يحتوي على الكافيين وهو عامل مساعد في زيادة اليقظة والتركيز، كذلك يحتوي على مواد تعزز وظائف عمل الدماغ منها الليسثين.

نظام غذائي لزيادة التركيز وسرعة الاستذكار

أثبتت الدراسات والبحوث قدرة المواد الطبيعية الغذائية التي نوضحها فيما يلي على زيادة معدل التركيز بشكل ملحوظ، منها على سبيل المثال:

الأسماك الدهنية: تم اعتبارها أحد الأغذية الضرورية التي تقوي الذاكرة وتقلل القدرة على النسيان بشكل كبير، وتتميز هذه الأسماك باحتوائها على اوميجا 3 وهو مركب ضروري يعزز وظائف الخلايا العصبية بالمخ، وذلك يزيد بشكل كبير القدرة على التذكر والتركيز، وينصح الأطباء بتناول الأسماك وقت الاستذكار لمدة مرتين أسبوعياً، كذلك يفضل تناول سمك السلمون أو السردين أو التونة.

تم اعتبارها أحد الأغذية الضرورية التي تقوي الذاكرة وتقلل القدرة على النسيان بشكل كبير، وتتميز هذه الأسماك باحتوائها على اوميجا 3 وهو مركب ضروري يعزز وظائف الخلايا العصبية بالمخ، وذلك يزيد بشكل كبير القدرة على التذكر والتركيز، وينصح الأطباء بتناول الأسماك وقت الاستذكار لمدة مرتين أسبوعياً، كذلك يفضل تناول سمك السلمون أو السردين أو التونة. الخضروات الورقية الداكنة: يأتي ضمنها الملوخية والسبانخ والبروكلي، وهي تتميز بوجود نسبة كبيرة من حمض الفوليك بها وهو حمض هام لصحة وسلامة الجهاز العصبي والمخ، وذلك يعمل على زيادة التركيز والتحصيل بشكل أكبر.

أفضل نظام غذائي لزيادة التركيز وأهم الأغذية الطبيعية التي لابد من الالتزام بها في هذا النظام، هذا ما أشرنا إليه في هذا المقال بالتفصيل.