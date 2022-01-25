ناعمة وبتدوب.. طريقة عمل الغريبة الهشة بكل تكاتها وأسرارها بدون أن تشقق أو تسيح لن تصدقي النتيجة

طريقة عمل الغريبة، تعتبر الغريبة من أنواع الكعك الذي يصنع في العيد، كما أن الغريبة تكون من الوصفات السهلة التي تحضر، كما أنها تصنع بطرق كثيرة مختلفة، وتعد من الحلوى الشرقية اللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار، ويمكن عمل كمية منها وحفظها في علبة مغلقة وتقدم مع المشروب المفضل.

طريقة عمل الغريبة

المقادير

4 كوباً دقيق.

كوب سكر ناعم.

مكسرات.

كوبان سمنة.

بياض بيض.

معلقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

الطريقة

ضرب السمنة حتي يتغير اللون إلي أبيض.

ضيفي السكر واستمري في الضرب وذلك ليمتزجوا جيداً.

ٱضافة الدقيق على العجينة حتي تصبح هشة وفي نفس الوقت متماسكة.

تشكيل العجينة إلي كرات صغيرة، وضغطها خفيفاً في المنتصف.

كرري الخطوة السابقة حتي تنهي العجينة.

توضع الكرات في الصينية ودخولها إلي الفرن لمدة ربع ساعة، أو أقل دون التغيير في لونها.

طريقة عمل الغريبة بالسميد

المقادير

4 كوب دقيق.

2 معلقة كبيرة سميد ناعم.

2 كوباً سمن.

كوبين سكر ناعم.

فانيليا.

طريقة عملها

إذابة السكر والسمنة على نار هادئة.

خلط الدقيق والسميد والتقليب مع بعضهم، ويضاف السمن والفانيليا وعجنهم مع بعض.

وضع العجينة في الثلاجة حتي مرور ساعة عليها.

تشكل العجينة وتوضع في الصينية.

وضعها في القرن حتي ربع ساعة، ويتم وضع المكسرات عليها.

الغريبة بالسمنة

المقادير

كوبين دقيق.

كوب سكر ناعم.

كوب سمن.

فستق حلبي.

معلقة من فانيليا.

طريقة التحضير

جلب وعاء ونعمل على إضافة الزبدة والسكر وخفقهم جيداً، وذلك حتي يمتزجوا.

وضع الفانيليا معهم والاستمرار في ضربهم.

وضع الدقيق تدريجياً في الخليط.

تشكل العجينة على أحجام صغيرة

وضع في منتصف القطعة فستق.

نرصهم في الصينية ووضعها في الفرن.

الغريبة الناعمة بالكوب

تحتاجي إلي:

٢ كوب دقيق.

معلقة من ماء الزهر والورد تكون صغيرة.

كوب نشا.

معلقة كبيرة بيكينج بودر

كوب سكر يكون ناعم.

طريقة التحضير

وضع الزبدة والسكر وباقي المكونات معا وضربهم بمضرب كهربائي.

إضافة البيض وضربه معهم.

يضاف النشا، الدقيق البيكنج بودر والتقليب جيداً.

ترك العجينة حتي ٣ ساعات.

قومي بتقطيعها وتشكيلها كما ترغبين.

وبعدها إدخالها إلي الفرن.

ولابد أن نضع في الاعتبار أن الغريبة من الحلويات الأساسية التي يلزم وجودها في عيد الفطر المبارك لذلك قمنا بشرح طرق مختلفة من طريقة عمل الغريبة.