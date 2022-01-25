إزالة سواد أسفل العين بطريقة آمنة ومجربة انسي الهالات السوداء

إزالة السواد أسفل العين هي من أهم الوصفات التي يهتم بها النساء، حيث تظهر طبقة من الجلد داكنة اللون تحت العين، وتسمى هذه الطبقة بالهالات السوداء، والتي تنتج بسبب الكثير من العوامل التي تؤدي إلى ظهورها، ولذلك قبل معالجة سواد العين لابد من معرفة أسبابه، حيث أن اكتشاف سبب الداء هو أحد الطرق الهامة في علاجه، ولابد من معالجة سواد العين، لأن العين من أهم الأعضاء التي يمتلكها الإنسان، كما أن هذا السواد يسبب الكثير من الإحراج لصاحبه، فلابد من الاهتمام بالشكل الخارجي للبشرة ومظهرها والمحافظة عليها.

إزالة سواد أسفل العين

يوجد بعض الوصفات التي يجب تنفيذها على شكل كمادات من أجل تفتيح منطقة العين وإزالة السواد الموجود حولها، حيث يتم تنفيذ ما يلي:

عمل كمادات الشاي

حيث يتم غلي نصف كوب من الماء ومعه ملعقة من الشاي الأحمر.

ونتركه حتى يبرد، ثم يتم إحضار قطنة بيضاء، ويتم غمسها في الشاي الأحمر البارد.

ثم نقوم بوضع تلك القطنة على العين لمدة 3 دقائق.

ويتم تبادل القطن على العين اليمنى واليسرى، ويتم تكرار الوصفة كل يوم حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.

عمل ماسك الخيار

نقوم بإحضار خيارة واحدة، ثم نقوم بتقطيع الخيار إلى شرائح، ونضعها فوق العين مباشرة، أو يتم هرس الخيار ونضعه على العين وحولها بشكل مباشر لمدة نصف ساعة، وتكرر تلك الوصفة يوميا لمدة أسبوع للحصول على بشرة مثالية ونظيفة وخالية من السواد.

إزالة سواد تحت العين بالفراولة



نقوم بإحضار حبتين من الفراولة مع كوب من الزبادي.

ثم نقوم بطحن الفراولة مع الزبادي جيدا.

ثم نضع هذا الخليط على العين مباشرة وحولها.

ونترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة ثم يتم شطف العين بالماء الفاتر.

عوامل ظهور هالات العين

لابد من معرفة أسباب ظهور هالات العين السوداء من أجل تجنبها والابتعاد عنها قدر المستطاع، حيث أن من أسباب ظهورها ما يلي: