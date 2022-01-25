ماتشريهوش تاني.. طريقة عمل كريم أساس طبيعي يفتح 5 درجات فوري ويعالج كل مشكلات البشرة لوجه مشرق

طريقة عمل كريم أساس طبيعي، يبحث عنها كثير من الفتيات اللاتي يهتمون ببشرتهم، والحفاظ عليها من مستحضرات التجميل الضارة، ولكن في نفس الوقت يريدون الحصول على شكل جذاب وعيوب مخفية، وهذه الوظيفة يقوم بها كريم الأساس، من الأفضل استخدام كريم أساس أمن بمكونات طبيعية غير مضرة للبشرة، خالي من الإضافات الكيميائية الخطرة جدا، سوف نتعرف على طريقة تحضير الكريم بنفسك بمكونات طبيعية وسهلة.

طريقة عمل كريم أساس طبيعي

ولان أفضل أنواع كريم الأساس الآمنة هو الذي يتم صنعها يدويا بأدوات ومكونات طبيعية، سوف تحصلين على طريقة تعلمك القيام صنع هذا الكريم بنفسك كالآتي:

طريقة عمل كريم أساس سائل

إن أفضل أنواع كريم الأساس هو السائل، سهل في الاستخدام، وسريع الفرد على الوجه.

ضع كريم وجه أو مرطب في اناء.

لا يوجد مقدار ثابت، لذلك يمكنك استخدام الكثير أو القليل كما تريد.

يمكنك دائمًا ضبط القوام لاحقًا.

إذا كان المرطب الخاص بك يحتوي على مضخة، يكفي حوالي ثلاث مضخات.

للحصول على كريم أساس طبيعي بالكامل، قومى زيت وجه من اللوز، أو الجوجوبا، أوالتامانو، كلها خيارات جيدة.

إذا كنت تستخدم مرطبًا، ففكر في استخدام شيء مع عامل حماية من الشمس، هذه الطريقة ليست ضرورية تمامًا، لكنها رائعة لحماية بشرتك.

كريم اساس طبيعي للوجه

إضافة حوالي 1ملعقة صغيرة من بودرة الأساس.

سيكون هذا المقدار كافيًا لمنحك معدل تعتيم متوسط، ولكن مرة أخرى، يمكنك دائمًا تعديل الخليط لاحقًا.

خطط لاستخدام ضعف كمية البودرة مثل الزيت أو المرطب.

بمجرد الضغط على كريم الأساس، اكشطي كمية صغيرة ثم مرري عبر منخل شبكي ناعم.

تأكد من أن كريم الأساس يطابق لون بشرتك.

صنع كريم أساس مبيض

أضف 1 إلى 2 قطرات من الزيت العطري إذا لزم الأمر.

هذا ليس ضروريًا تمامًا، لكنه سيرين الي الكريم رائحة لطيفة، خاصةً إذا كنت تستخدم الزيت.

من أفضل الاقتراحات للزيوت العطرية الرائعة: البابونج والخزامى.

تأكد من استخدام زيت عطري وليس زيت عطري مخصص لصنع الشموع أو الموزعات؛ انهم ليسوا نفس الشيء.

لا يجب استخدام نوع واحد فقط من الزيوت العطرية.

إنها مركزة، لذا فإن القليل يقطع شوطًا طويلاً.

لا تستخدمي زيت الحمضيات العطري لأنه سيجعل بشرتك حساسة للشمس ويسبب حروق الشمس الشديدة. إذا كنت تستخدم مرطبًا بدلاً من الزيت، فقد ترغب في تخطي الزيت العطري.

من الأفضل القيام بعمل كريم أساس طبيعي للحفاظ على البشرة بشكل صحي وآمن، وتجنب استخدام المستحضرات التي يدخل في تركيبها مواد تضر البشرة، وقد عرضنا في هذا المقال أهم وأفضل طريقة للقيام بصنع كريم الأساس في المنزل.