الطعم حكاية.. الكبدة الاسكندراني على طريقة العربيات والمطاعم بكل أسرارها والتحبيشة السحرية

الكبدة الاسكندراني، حظيت الكبدة بكثير من الاهتمام وذلك لأنها تعد واحدة من الأكلات المفضلة عند المصرين، كما أنها تعد وجبة أساسية وغنية بالحديد و الفيتامينات، يحبها الكبار و الصغار لما لها من مذاق مميز و اخاذ و عم لذيذ، كما انها من الاكلات الموفرة التي لا ترهق مصروف البيت.

الكبدة الاسكندراني

نقدم لكم طريقة عمل الكبدة مثل المحلات بالضبط و اسرار وتكات كبدة الفلاح و تمتعي بالطعم الرائع و اللذيذ.

مقادير الكبدة

نص كيلو من كبدة البقر وتقطيعها إلي شرائح.

٢ معلقة كبيرة من ثوم المفروم.

ربع كوب من عصير ليمون، وهذا ما يعادل ٤٠ غرام.

فلفل رومي أحمر ويقطع شرائح.

فلفل أخضر رومي، تقطيعه شرائح.

٢ معلقة خل.

معلقة زيت دوار الشمس.

رشة من كل من ( ملح، فلفل أسود، بابريكا).

طريقة عمل الكبدة زي العربيات

وضع الكبدة حتي نصف ساعة في اللبن وبعدها تغسل جيداً.

بعد ذلك يتم وضع في الطاسة زيت ونصف الكمية من الثوم المفروم.

إضافة الكبدة ومع التقليب.

خلط جميع المكونات مع بعضها في وعاء.

بعد أن تصبح الكبدة لونها يضاف إليها فلفل أحمر وأحضر.

طريقة عمل سندوتشات كبدة زي المحلات

٣ حبات فلفل.

٣ معالق زيت.

٤ معالق خل.

كيلو من الكبدة وتصنع شرائح.

فص ثوم.

طريقة التحضير

تتبيل كبدة في الشطة، الفلفل، ليمون، خل وملح.

وضع الثوم في زيت على النار وبعدها فلفل الحار وفلفل الأخضر ونضيف الكبدة ونتركها حتي تتبل في المكونات.

وبعدها نضعها على النار حتي تأخذ اللون البني، ونقلب باقي المكونات عليها وتركها حتي تنضج.

طريقة عمل الكبدة زي المطاعم

نص جرام كبدة شمبري أو مستوردة.

٤ فصوص ثوم.

٣ معالق كمون مطحون صغيرة.

معلقة شطة صغيرة.

ثلاثة من فلفل أخضر حار.

ربع كوباً زيت نباتي.

ثلاثة من الليمون المعصور.

٢ معلقة كزبرة مطحونة.

طريقة التحضير

تقطيع الكبدة إلي قطع.

خلط الثوم، ملح، فلفل أخضر حار، كمون، كزبرة، شطة.

وضع الكبدة في المزيج ومع التقليب الجيد ووضعه في التتبيلة حتي مضي ١٥ دقيقة.

وضع الكبدة في الزيت حتي تبدأ في الأحمرار.

ضيفي إليها ليمون العصير وتركه أيضاً ربع ساعة.

يمكنك أن تقومي بتقديم الكبدة مع أي نوع مكرونة عائلتك تفضله.

وقد يمكن تقديمها في سندوتشات.

وفي النهاية، إذا كان أطفالك أو عائلتك تحب الكبدة الاسكندراني، فيمكنك أن تقومي بعملها لأكثر من طريقة لهم، ويمكنك أن تختاري الطريقة التي تناسبك.